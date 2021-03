Scandal uriaș la Puterea Dragostei. Au sărit la bătaie: atenție, limbaj vulgar

E scandal fără precedent la Puterea Dragostei. În ediția de mâine, 16 martie, Andrada și Maria nu mai rezistă și sar la bătaie. Ce s-a întâmplat, mai ales că tensiunea atinge cote maxime.

Scandal uriaș la Puterea Dragostei

Scandalul atinge cote maxime la Puterea Dragostei, când Andrada și Maria și-au aruncat cuvinte vulgare și au sărit la bătaie.

”Maria- Când deschizi gura, deschide gura de iubita ta, fă-o praf la televizor cum vrei tu, dar ce ține de mine nu deschizi gura că te nenorocesc!

Andrada- Dacă tu te ataci cu el, mă atac eu după cu tine.

Maria- Mă p** pe tine eu!

Andrada- Mă p** și pe tine, și pe familia ta”.

În plus, se pare că lucrurile evoluează destul de repede între Radu și Andreea. Astfel, că mai în glumă, mai în serios, Radu a cerut-o în căsătorie pe frumoasa concurenta.

”Andreea- Cere-mă, că ai zis că în fața camerelor.

Radu- Dacă îți dau inel, trebuie să te pup.

Vrei să facem copii sau nu vrei? Asta e cererea!

Au fost discuții aprinse și între Aya și Andrei.

Aya- Ai uitat-o?!

Andrei- Nu știu!

Aya- Dar cu câte ai fost să te întâlnești cât ai fost în România!?

Andrei- Am avut o relație de un an și șase luni, în care aveam tot și am lăsat-o ca să vin aici pentru Aya. Mi-am lăsat mamă, mi-am lăsat tată, mi-am lăsat afacere! Mi-am lăsat tot! Am venit aici pentru Aya”, a fost dialogul dintre cei doi.

Cine este Andrada de la Puterea Dragostei

Andrada Marina Răduță are 21 de ani. Tânăra este din Târgoviște, însă s-a stabilit în Italia, unde lucrează ca hairstylist. Aceasta se descrie ca fiind o fire ambițioasă, puternică, dar și orgolioasă însă și-ar dori ca viitorul partener să o iubească, să îi fie loial și să o respecte. Cât despre potențialii pretendenți, tânăra le-a transmis că este greu de cucerit.

Cine este Maria de la Puterea Dragostei

Marcela Lungu sau Maria cum s-a prezentat blondina la intrarea în casă, are mai multe secrete. Aceasta are 26 de ani și este din Chișinău, însă a locuit la Londra. Aceasta a mărturisit că este fashion designer.

Maria de la „Puterea Dragostei” a creat însă controverse încă din primele zile de la intrarea în casa Puterea Dragostei. Cristi Marinescu a acuzat-o pe aceasta că a venit special să îl denigreze.