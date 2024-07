Scandal uriaș la festivalul SAGA. Artistul care a refuzat să mai urce pe scenă. Ce acuzații le-a adus organizatorilor VIDEO

Festivalul SAGA din București, care se desfășoară anul acesta la Romaero, nu a fost lipsit de incidente. Unul dintre cei mai așteptați artiști care ar fi tebuit să cânte pentru fanii din România și-a anulat show-ul după doar zece minute. Cine este și ce motive a invocat acesta.

SAGA Festival 2024 are loc în perioada 5-7 iulie, în București, la Romaero. Șase scene vor fi pregătite pentru iubitorii de muzică: Main Stage, Switch Stage, Heat Stage, The Shuttle și Rave Plane. Dar în prima zi de festival a apărut un incident care l-a avut în prim plan pe unul dintre cei mai așteptați artiști.

Hardwell, DJ și producător olandez de renume mondial, și-a început show-ul în uralele și aplauzele fanilor la SAGA Festival 2024. După doar câteva minute de mixat, el și-a anulat programul atât de așteptat de fanii din România. Artistul a invocat probleme tehnice și i-a acuzat pe organizatori că nu l-au plătit, subliniind că totul e „dezamăgitor”.

Dar totuși am venit. Iar echipamentele, totul e de r***t. Nimic nu funcționează. Sunt aici pentru voi, Saga, și vreau să pun muzică pentru voi. Tot echipamentul, totul este dezamăgitor. Nu pot să pun muzică. Mi-e imposibil să prestez. Întregul pupitru al DJ-ului e de rahat. Chiar îmi pare rău!”, a spus Hardwell pe scenă, în fața tuturor.

La scurt timp după ce Hardwell a părăsit scena, organuzatorii au reacționat și au transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook a festivalului. Aceștia au precizat că artistul olandez a fost plătit pentru show-ul pe care ar fi trebuit să-l susțină la București.

”Ei bine, Hardwell, ne pare rău că Rita Ora, Sickick, Loreen și toți DJ-ii de la celelalte 5 scene au apucat să performeze în prima zi de SAGA iar tu nu. Echipamentul a venit tocmai din Olanda, la fel ca și tine. Același set pare să funcționeze acum perfect pentru Will Sparks.

Am muncit atât de mult pentru a construi SAGA de anul acesta pentru artiști și participanți. Am fi rezolvat orice dificultate tehnică fără efort și în cel mai scurt timp, dacă ne-ai fi lăsat și nu ai fi oprit setul atât de repede. Am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a-ți răspunde cerințelor, inclusiv cele legate de plată.

Ne pare rău pentru fanii tăi, ai noștri. Le-ar fi plăcut să te vadă în sfârșit la București. Nimic în afară de iubire și îți dorim să-ți fie bine. SAGA”, au scris organizatorii pe conturile lor de socializare.