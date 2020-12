Scandal uriaș între Monica Tatoiu și liderul partidului AUR. Ce a pățit femeia de afaceri: „Aștia sunt mai ceva ca căpușele”

Fenomenul AUR atrage atenția publicului și după alegeri. Pe lângă faptul că un partid înființat recent a ocupat poziția a patra în topul preferințelor românilor, informațiile cu privire la originile și aderenții lui nu încetează să apară. Un scandal de zile mari a captat din nou atenția multor români. Protaginiștii au fost Monica Tatoiu, femeie de afaceri cunoscută și George Simion, co-președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor.

Monica Tatoiu s-a aflat ieri în studioul emisiunii “Sinteza Zilei”, difuzată pe Antena3, acolo unde a avut ocazia să aibă niște discuții foarte serioase cu George Simion, cea mai reprezentativă figură a partidului AUR. Aceasta s-a arătat extrem de indignată de modul agresiv în care a fost înscrisă în noul partid, fără ca ea să aibă vreo contribuție sau dorință în acest sens.

Cunoscuta femeie de afaceri a povestit că și-a expus nemulțumirea și uimirea și pe rețelele de socializare, acolo unde a fost atacată de simpatizanții noi alianțe. În cadrul emisiunii, Monica Tatoiu a explicat cu lux de amănunte modul în care i-a fost folosită adresa de e-mail în scopul aderării la partidul AUR.

Aceasta a reclamat încălcarea legii de protecție a datelor și se arată dezamăgită de modul în care noul partid permite înscrierile.

„Am primit mail aseară, am felicitată pentru adeziunea la AUR. După care urmează conturi, la ce organizaţie să mă duc (…) A fost folosită adresa mea personală de mail.

Am firmă care se ocupă cu chestia asta. Am lucrat în multi-level. Ştiu cum se recrutează. Cum se recruta, că acum nu se mai poate, cu legea de protecţie a datelor personale. Am sărit în sus.

Mâine-poimâine mă trezesc în băgată într-un (…) dintr-ăsta care omoară (…) şi pe urmă trebuie să răspund în faţa legii. Nu se poate aşa ceva în România secolului 21. Am pus pe Facebook şi am fost înjurată în toate felurile, cu limbaj de galerie. Ce părere are dl. Simion despre toate acestea?, a afirmat aceasta, potrivit antena3.ro.