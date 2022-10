Scandal uriaș după meciul Rapid – CFR Cluj. Cristi Balaj a vrut să scoată echipa de pe teren, iar Neluțu Varga a vorbit despre „furt pe față”

Scandal uriaș după meciul Rapid – CFR Cluj 2-1, din etapa cu numărul 16 din SuperLiga României. Conducătorii formației ardelene au dezvăluit că au vrut să scoată echipa de pe teren, din cauza greșelilor de arbitraj. Și Dan Petrescu a ieșit la atac, la finalul partidei. A spus că s-a simțit ca în perioada comunistă, când se juca la Scornicești.

Continuă tensiunile după meciul Rapid – CFR Cluj. Gazdele s-au impus cu 2-1, în urma a două lovituri de la 11 metri acordate de centralul Cătălin Popa. Oficialii campioanei spun că ambele penalty-uri au fost acordate eronat și au vorbit despre patru greșeli de arbitraj.

Nu am o dovadă, dar este foarte grav. Nu vă ascund faptul că discuțiile interne au fost să scoatem echipa de pe teren, după al doilea penalty”, a declarat Cristi Balaj, la Pro Arena.

Și Neluțu Varga a făcut scandal. Patronul a spus că nu înțelege cum este posibil să se greșească atât de mult în condițiile în care meciul a avut parte de celebrul sistem de arbitraj video. Un sistem care a costat aproape 1,5 milioane de euro.

„E un model de furt pe față ce s-a întâmplat în Giulești. Vă dau cuvântul de onoare că am vrut să scot echipa de pe teren. Am și transmis mai departe mesajul, dar n-a mai ajuns la timp. Dar chiar am să fac asta dacă se mai întâmplă o singură dată o asemenea hoție.

Cum e posibil să nu te uiți la VAR, să iei o asemenea decizie aberantă când, de fapt, atacantul e cel care faultează? E inadmisibil să schimbi soarta unui meci de asemenea anvergură printr-un penalty rușinos”, a răbufnit Neluțu Varga, într-o declarație exclusivă pentru Playsport.