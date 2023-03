Scandal pe averea lăsată în urmă de Mihai Șora. De ce este acuzată Luiza Palanciuc, văduva filosofului. Fiul cel mic a răbufnit

Zilele acestea, după moartea celebrului Mihai Șora, au apărut și scandalurile pe marginea averii acestuia, acuzațiile venind din partea fiului, Tom Șora, vorbind chiar în biserica unde se desfășura slujba de înmormântare. Reacțiile soției fostului filozof au apărut imediat, Luiza Palanciuc-Șora răspunzând acuzațiilor, pe care le consideră nefondate, aducând și argumentele.

Celebrul filosof Mihai Șora avea să moară la cei 106 ani, iar acutala sa soție, Luiza Palanciuc-Șora, a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Deși, în ultimii ani, filosoful nu a mai adus în discuție relația sa cu cei doi copii, Tom Șora și Sanda Șora, amândoi locuind în Germania, în chiar ziua înmormântării, fiul cel mic a apărut la slujba de înmormântare.

Ceea ce a surprins audiența, nefiind clar locul unde ar fi trebuit să facă acest lucru, Tom Șora a luat microfonul și, în plină biserică și în timpul slujbei de înmormântare a tatălui său, a făcut acuzații dure la adresa Luizei Palanciuc-Șora:

„Am de spus niște lucruri care trebuie spuse. Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător. Și anume, o cunoștință a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tatăl meu. Eu locuiesc – și cu toții locuim – în Germania.

Sora mea, seara, mi-a spus că a murit tatăl nostru. Deci nu am fost înștiințat că a murit. Am aflat întâmplător Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin mail. A fost blocată.

Nu puteam să dau telefon să vorbesc cu el, eram cenzurat. Acum trei ani, am venit neanunțat, când erau demonstrațiile din august 2019 și acolo, în Piață, am vorbit cu tatăl meu și printr-o minune am reușit să ne întâlnim de două ori într-un local, nu acasă. Și acolo am vorbit.”, a declarat Tom Șora în biserică, în timpul slujbei.