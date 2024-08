Scandal monstru între Ilie și Ioana Năstase în văzul tuturor. Și-au spus cuvinte grele: “Ești drogat și bătrân!”

În fața blocului lor din Mamaia, Ioana și Ilie Năstase au fost implicați într-un incident de mare amploare care a atras atenția locatarilor și trecătorilor. În această altercație publică, fostul mare jucător de tenis Ilie Năstase și-a exprimat acuzațiile de infidelitate la adresa soției sale, Ioana, declanșând un scandal de proporții.

La începutul acestui weekend, conflictul dintre Ilie și Ioana Năstase a avut loc chiar în fața apartamentelor lor situate la parterul unui bloc din Mamaia. Altercația a fost evidentă pentru toți cei aflați în apropiere, iar tensiunea dintre cei doi s-a simțit.

Incidentele au început atunci când Ioana Năstase a fost văzută discutând la telefon, ceea ce i-a stârnit gelozia lui Ilie. Fostul sportiv de renume mondial a început să o acuze de faptul că ar întreține o relație extraconjugală, iar aceste acuzații au degenerat într-un conflict public amplu.

Astfel, Ioana Simion, în vârstă de 48 de ani, și Ilie Năstase au fost centrul unui scandal semnificativ, în care fostul tenisman i-a reproșat soției sale o presupusă infidelitate, amplificând astfel drama în fața vecinilor și a altor martori oculari.

Ilie Năstase și soția sa, Ioana, au fost implicați într-un scandal mediatizat la începutul acestui weekend în Mamaia. Cei doi au avut parte de un conflict în public, iar vecinii și trecătorii au fost martori.

Cei doi s-au certat cu voce tare, gesticulând și schimbând acuzații. Altercația lor a continuat și pe drum spre un magazin din apropiere, unde Ilie a achiziționat vin și apă, iar Ioana doar o sticlă de apă.

Conflictul nu s-a încheiat acolo. După ce a băut din vin, Ilie a reluat atacurile, acuzând-o din nou pe Ioana de infidelitate. Răspunsul ei a fost tăios, cerându-i să se retragă în apartamentul său.

„Cine-i ăla? Ăla-i amantul tău! Te-am văzut, am auzit tot!”, i-ar fi strigat Ilie Năstase, iar replica a venit imediat: „Ești drogat! Du-te la tine în apartament, că ești bătrân!”.

S-a speculat că de luni de zile că Ioana ar fi decis să divorțeze de Ilie Năstase. Aceste zvonuri au fost întărite de faptul că Ilie a plecat în Cehia fără ea și de vacanța pe care Ioana a petrecut-o în Turcia în primele zile fără el. În plus, s-a spus că cei doi nu mai locuiesc împreună.

„E adevărat și că el a plecat în Cehia fără să mă anunțe. Dar eu nu m-am supărat, eu sunt obișnuită cu astfel de lucruri. Eu mi-am sunat nora și am rugat-o să-mi ia bilete pentru o vacanță de câteva zile în Turcia. Am acolo și o prietenă. El știa, i-a luat apoi și lui bilet. A venit, am stat două zile, după care ne-am întors acasă. Fiecare la casa lui”, a mărturisit Ioana Năstase pentru publicația cancan.ro.