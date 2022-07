Scandal între un preot rus și unul ucrainean. L-a atacat cu crucea

Scandal între un preot rus și unul ucrainean. Un preot al Bisericii Ortodoxe Ruse a atacat un preot al Bisericii Ortodoxe Ucrainene, după ce acesta din urmă a acuzat că susținătorii patriarhului Kiril al Moscovei îi ajută pe ocupanții ruși. Totul s-a întâmplat în regiunea Vinița, a relatat Nexta.

În filmarea postată pe Twitter se poate vedea cum preotul ortodox rus s-a apropiat de colegul său și a început să îi aplice lovituri cu crucea. Acest incident ar fi avut la înmormântarea unui soldat, în data de 22 iulie.

Biserica Ortodoxă Ucraineană, afiliată Moscovei, a anunța la sfârșitul lui mai că se va rupe de Rusia după ce a invadat Ucraina, declarând „independența sa deplină” față de autoritățile spirituale ruse.

De asemenea, Kiril a avut mai multe mesaje de elogiere a militarilor ruși, de-a lungul războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina.

Patriarhul Kiril este un vechi aliat al președintelui rus Vladimir Putin. El a declarat despre războiul din Ucraina că este despre „o respingere fundamentală a presupuselor valori oferite astăzi de cei care pretind că au puterea mondială”.

Recent, patriarhul Kiril a fost pus pe lista persoanelor cărora li se interzice să intre în Lituania, datorită sprijinului pentru invazia Rusiei în Ucraina.

Patriarhul Kiril nu are voie să intre în Lituania până pe data de 23 iunie 2027.

