Alex Bodi este extrem de îndrăgostit de noua sa iubită, Justyna, dar se pare că afaceristul nu are parte de liniște! Chiar dacă el nu se ferește să se afișeze în fel și fel de ipostaze tandre cu tânăra, s-a aflat că partenera lui este, de fapt, căsătorită cu un alt bărbat.

Încurcate sunt căile showbiz-ului românesc! Alex Bodi și Justyna se înțeleg din ce în ce mai bine și relația lor este foarte solidă. După ce afaceristul a petrecut câteva zile la iubita sa în Polonia, tânăra a venit pentru a vizita România și a sta alături de partener.

Chiar dacă s-ar părea că lucrurile încep să se așeze pentru fostul soț al Biancăi Drăgușanu, mai multe detalii șocante despre Justyna au ieșit la iveală. Aceasta ar avea un mariaj cu un luptător de MMA, Karol Miśkiewicz. El a decis să spună lucrurilor pe nume, dezvăluind că nu a divorțat de blondină.

Soțul tinerei a oferit mai multe detalii despre mariajul său, fiind șocat în momentul în care a aflat, din presă, că Justyna are o relație cu Alex Bodi. Acesta este extrem de ocupat și nu stă foarte des pe acasă, dar nu există vreo despărțire între el și parteneră.

„Bună seara, nu vreau să mint, este adevărat, suntem în continuare căsătoriți. Pentru mine este un șoc tot ceea ce se întâmplă, am aflat totul din media. Nu am nimic ce să mai spun, nici nu mai am ce să mai spun ceva.”, a transmis luptătorul MMA, pentru Antena Stars.