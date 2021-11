Scandal în familia Nicoletei Voica. Soțul ei a fost dat în judecată. Surpriză mare când a aflat cine a făcut-o

Nicoleta Voica trece prin momente cumplite. Îndrăgita interpretă de muzică populară are probleme cu soțul ei. Partenerul său de viață a fost dat în judecată. Ce a declarat artista.

Acum doi ani de zile, Nicoleta Voica a trecut prin clipe de coșmar atunci când soțul ei Alin a fost chemat la tribunal de către propriul său fiu. Băiatul din prima căsnicie al lui Alin Bagiu și-a dat părintele în judecată, solicitându-i pensie alimentară, deși trecuse de vârsta majoratului.

În 2019, fiul soțului celebrei interprete de muzică populară i-a solicitat inițial un sfert din veniturile acestuia cu titlu de pensie alimentară, pe toată durata studiilor, nu mai târziu, însă, de împlinirea vârstei de 26 de ani.

După lungi negocieri, Alin, soțul Nicoletei Voica, a fost de acord să-i dea pensia alimentară cu o singură condiție, aceea ca fiul său să intre la facultate și să-i demonstreze tatălui său că și-a continuat studiile. Fiul lui Alin Bagiu a fost nevoit, cu alte cuvinte, să promoveze examenele de bacalaureat și admitere la facultate.

Examenul s-a dat chiar între două termene ale procesului, iar tânărul a reușit să intre la o facultate de arte, lucru pe care l-a dovedit prezentând o adeverință primită din partea instituției educaționale. Drept urmare, fiul lui Alin Bagiu s-a putut bucura de pensia de întreținere pe care o va primi până la terminarea studiilor universitare.

Nicoleta Voica este o femeie puternică și neînfricată, pe care viața a trecut-o prin multe încercări. Artista a povestit, recent, una dintre cele mai mari drame pe care le-a trăit în adolescență. Unul dintre frații ei a murit după ce a i-a fost amputat un picior.

„Eram cinci fraţi. Lui îi plăcea să facă schimb de casete şi, într-o zi, în timp ce alerga a făcut o entorsă. Când m-am întors din turneu, l-am trimis la doctor. A venit medicul si mi-a zis că are un fel de cancer osos. L-am dus la Timişoara. Acolo, medicul i-a făcut investigaţii şi la un moment dat, i-a spus mamei: „Mai aveţi copii, doamnă? Pe ăsta o să-l pierdeţi”.

Înainte să meargă la operaţie, a pornit un casetofon, a dansat, că el era un dansator. Eu şi mama muream. Nimeni nu ştia de unde îi vor tăia piciorul. Când a ieşit din operaţie am văzut. Era de sub genunchi. Au urmat nişte zile cu dureri crunte(…). Stătea pe marginea patului şi zicea: „Am venit cu doi papuci şi plec cu unul”. Acasă a început calvarul.

Am făcut un mulaj, l-am luat cu mine în bagaj ca să-i aduc proteză. Cu o zi înainte să-i fie gata, a murit. Eu n-am avut acte să vin, dar am stat pe telefoane. Am auzit-o pe mama: „Du-te, puiule, că mama vine la tine”.

De asta înţeleg durerea oricărui părinte. N-o să fie bine niciodată, chiar dacă te doare. Eu l-am ras în cap, singură. Îi cădea părul şi îi intra în gură din cauza chimioterapiei. O parte din mine a murit atunci. I-am promis că mă întorc şi m-a durut foarte tare, că n-am putut să vin.”, a declarat Nicoleta Voica, potrivit celor de la Wowbiz.