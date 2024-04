Scandal după ultima decizie luată de Pro TV la Survivor All Stars: ‘Nu e corect’

Ultima decizie de la Survivor All Stars a provocat un mare scandal în mediul online. Este pentru prima dată când un concurent eliminat se întoarce în competiție, ceea ce îi scoate din minți pe fanii emisiunii. Și-au ieșit din minți pe rețelele de socializare.

Competiția Survivor All Stars continuă și este din ce în ce mai dificilă. Concurenții sunt foarte stresați și dau tot ce au mai bun pentru a ajunge cât mai departe în acest joc, dar unii dintre ei clachează și ajung să fie eliminați.

Printre cei ghinioniști se numără și Andrei Ciobanu, care a pierdut la duelul eliminatoriu în fața Anei Pal. Acesta se pregătea să plece acasă, dar a primit vestea că mai are o șansă în acest joc: se va reîntoarce la Survivor, fiind o premieră în istoria acestei emisiuni.

Când a primit vestea că va trebui să părăsească Survivor All Stars, a fost dezamăgit, pentru că își dorea să demonstreze că poate mai mult. Totuși, era mulțumit de faptul că a luptat și a reușit să fie el însuși, să nu se menajeze și să dea cale liberă emoțiilor.

‘Mă bucur și mă simt onorat. A fost cea mai tare experiență ever din viața mea. Știu că m-am dedicat, mi-am pus sufletul, mi-am pus inima. Nu m-am menajat, am fost tot eu. Au trecut și anii peste mine. Poate nu am fost perfect, am fost impulsiv, dar am fost eu’, a spus Andrei Ciobanu.