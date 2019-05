Scandal între Corina Ungureanu și Ministerul Tineretului și Sportului. Replică dură a ministrului

Fosta gimnastă Corina Ungureanu, care este și membru al partidului Pro România, s-a lansat într-un schimb de replici cu ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei.

Cea care a dat tonul acestor discuții este fosta gimnastă Corina Ungureanu. Ea este acum antrenor la clubul CS Petrolul Ploiești și a povestit cum au decurs Campionatele de gimnastică pe aparate de la Arad. Ea susține că ministrul Tineretului și Sportului, împreună cu o delegație de la PSD, ar fi venit doar la finalul concursului.



Asta în timp ce, pe pagina de Facebook a Ministerului, se preciza că oficialul a asistat la finale, potrivit edupedu. Fosta gimnastă i-a cerut ministrului să rectifice această postare, iar ulterior cei doi s-au întâlnit pe aeroportul Otopeni, unde au purtat o discuție.

Așa a apărut replica ministrului Tineretului și Sportului, Bogdan Matei.

“Observ cu amărăciune că ia o foarte mare amploare un dialog pe care l-am purtat sâmbătă seară la Otopeni cu fosta gimnastă Corina Ungureanu. Dacă domnișoara Ungureanu dorește să avem un dialog calm și să ne spună ce nevoi are și cum am putea să o sprijinim mai mult, are ușa oricând deschisă la noi, iar eu personal o aștept cu drag pentru a o asculta. Inclusiv pentru a-mi cere scuze pentru dialogul de la aeroport, ca bărbat poate nu am folosit cea mai elegantă remarcă. În privința reproșului că nu am asistat la toată finala de sâmbătă, da, așa este, pentru că nu am avut cum. În cele câteva ore petrecute la Arad am fost și la campionatele de atletism, i-am vizitat și pe micii boxeri, am fost și la stadionul Lipova, și la bazinul Delfinul, m-am întâlnit și cu conducerea DJTS. În scurtul timp avut la dispoziție, am încercat să mă împart în cât mai multe locuri pentru a avea dialog cu cât mai multă lume”

