Satul unde jumătate dintre locuitori au fost condamnați. A devenit un refugiu pentru ei

Un sat a devenit refugiu pentru agresori sexuali. Peste jumătate din locuitorii din zonă au fost condamnați. Satul micuț are o populație de 200 de oameni, iar în apropiere locuiesc și familii cu copii. Comunitatea a fost fondată în anul 2009 pentru a ajuta agresorii să se reintegreze în societate. Majoritatea locuințelor sunt, de fapt, bungalouri. Iată detalii despre unii cetățeni din comunitate și faptele grave pe care le-au făcut!

În sudul Floridei există un mic sat cu o populație de 200 de oameni care servește drept refugiu pentru persoanele înregistrate ca agresori sexuali. Satul se numește Miracle, iar mai bine de jumătate din locuitori au intrat în atenția autorităților în urma unor fapte terifiante comise.

Comunitatea a fost fondată de preotul Dick Witherow în anul 2009. Acesta s-a gândit la o modalitate prin care să îi reintegreze social pe foștii condamnați. Majoritatea locuințelor disponibile sunt, de fapt, bungalouri. Pe site-ul satului scrie că violatorii și agresorii nu sunt acceptați în comunitate.

Cu toate astea, aici au ajuns și oameni care au comis astfel de fapte grave. Pat Powers este unul din fondatorii satului. Cel din urmă a fost închis preț de 12 ani după ce a avut o relație cu o studentă pe care o antrena. El crede că agresorii sexuali care și-au ispășit pedeapsa merită o a doua șansă.

Un alt bărbat a fost acceptat în comunitate deși a ajuns în spatele gratiilor pentru întreținerea de relații sexuale cu un minor. Totul s-a întâmplat pe când avea 19 ani, moment în care a avut relații intime cu iubita lui în vârstă de 14 ani. Acesta a susținut că fata l-a mințit în privința vârstei. Cei doi au fost împreună preț de trei luni.

„M-a mințit în legătură cu vârsta ei și cu un act de identitate fals. Nu am avut nicio idee. Toți prietenii ei o credeau așa că am crezut-o și eu, credeam că are 18 ani. Obișnuiam să cânt la tobe într-o formație, să facem turnee și aveam prieteni minunați”, a povestit Chris Dawson.