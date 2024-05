Satul din România care va avea cel mai înalt pod suspendat din Europa. Turiştii vor da năvală acolo

Într-un sat mic din România va fi construit cel mai înalt pod suspendat din toată Europa. Municipalitatea spune că proiectul a fost deja depus la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pe componenta de turism rural.

În România urmează să fie construit cel mai înalt pod suspendat din Europa. Anunțul a fost făcut de către primarul comune, iar scopul este de a aduce cât mai mulți turiști în zona respectivă.

Prin urmare, în comuna Parva din Bistrița Năsăud va fi construit un pod unic în Europa. Anunțul a fost făcut chiar de primar, pe rețelele de socializare.

„Pe 29 aprilie, am depus cu succes un proiect la care am ținut foarte mult să găsim o linie de finanțare încă din 2020. Astfel, am reușit să depunem un proiect care trece de granițele României și se pare că va fi cel mai înalt pod suspendat din Europa.

Italia a inaugurat recent un pod desemnat ca fiind cel mai înalt suspendat din Europa, având o înălțime de 175m, în timp ce al nostru se ridică aproape la 200m.

Ne rugăm ca să trecem cu bine eligibilitatea și să semnăm contractul de finanțare. Să fie cu ajutorul Domnului!” a fost mesajul lui Ioan Strugari, primarul comunei Parva.