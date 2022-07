Salariile la Metrorex vor crește din august. Cât vor primi în plus angajații (exclusiv)

Salariile la Metrorex vor crește din august. Metrorex trece prin cea mai grea situație financiară din cei 43 de ani de existență ai companiei spune liderul de sindicat Marian Artimon, secretarul general al Unitatea-Sindicatul Liber de la Metrou. Cât vor primi în plus angajații, de fapt, vedeți în aricolul de mai jos.

Potrivit lui Marian Artimon, situația prezentă, respectiv gravele probleme financiare, vine și ca urmare a deciziilor fostului ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, actualul președinte al USR.

Pe de altă parte, liderul de sindicat anunță că bucureștenii nu vor avea de înfruntat scenariul unei greve generale la metrou până în luna iunie a lui 2023. Iar asta se datorează faptului că a intrat în vigoare noul Contract Colectiv de Muncă, semnat atât de reprezentanți ai salariaților, sindicaliști, dar și de conducerea Metrorex.

Astfel, salariile tuturor angajaților Metrorex ar urma să crească de la 1 august cu 7,5 procente, iar valoarea tichetelor de masă va cdrește de la 15 la 20 de lei.

„Procentul de creștere a salariilor tuturor angajaților de la metrou e unul decent. Ba chiar e sub valoarea inflației, dar sindicatele au făcut acest pas ținând cont și de situația financiară cu care se confruntă Metrorex. Una fără precedent, fiindcă a existat o perioadă, sub conducerea lui Cătălin Drulă în care nu am avut buget.

Ca atare, a trebuit să dăm dovadă de înțelegere și față de locurile noastre de muncă, dar ținând cont și de ce se întâmplă în realitate”, a precizat același Marian Artimon.