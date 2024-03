S-au trezit cu 11 milioane de euro în conturi peste noapte. Au crezut că s-au îmbogățit, apoi au primit veștile proaste

Un bărbat și o femeie au avut parte de surpriza vieții în momentul în care pur și simplu s-au trezit cu 10 milioane de euro în conturi, peste noapte. Din nefericire, norocul nu le-a surâs așa cum credeau.

Richard Warnock lucrează în construcții, iar soția lui, Jacqueline, lucrează la o pepinieră. Cei doi au crezut că au nimerit jackpot-ul, după ce o eroare bancară i-a făcut să primească o sumă uriașă de bani.

Ambii sunt clienți ai companiei globale de investiții Abrdn timp de cinci ani. În dimineața zilei de 20 martie, Richard a realizat că are în cont 8,3 milioane de euro, iar Jacqueline 2,5 milioane de euro.

„Timp de câteva ore acolo, m-am gândit că asta ar putea fi real și am ajunge la jackpot-ul! Era ca și cum aș câștiga EuroMillions! Mi-a bătut inima când am văzut banii. Am început deja să ne gândim cum l-am cheltui”, a declarat Richard pentru Daily Record.