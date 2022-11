S-a terminat investigaţia în cazul dopajului Simonei Halep. O variantă de necrezut a apărut în presă: e vorba despre răzbunare!

Simona Halep a fost suspendată provizoriu, după ce a fost testată pozitiv la un test antidoping efectuat la US Open. Jucătoarea riscă o suspendare de până la 4 ani, după ce în corpul ei a fost găsită o substanță numită Roxadustat. Investigația în acest caz a luat sfârșit, iar unii cred că este vorba despre sabotaj.

Simona Halep, ținta unei răzbunări? Anunțul făcut de avocați

Faza de investigație în cazul sportivei române a luat sfârșit. Simona Halep va fi audiată la tribunalul independent Sport Resolutions, iar cei doi avocați ai tribunalului au precizat că fostul lider mondial poate invoca sabotajul sau contaminarea mâncării. Paul Ciucur, unul dintre avocați, nu exclude ca Simona să fi fost ținta unei răzbunări.

„Marșarea pe un sabotaj intenționat, dar asta presupune, desigur, o persoană care să fie dispusă, disponibilă și care să fi procedat, fără știrea ei, la această contaminare intenționată.”, a declarat avocatul Paul Ciucur, pentru TVR.

Dan Mihai este celălalt avocat al tribunalului Sport Resolutions. Dacă celălalt avocat ia în calcul varianta răzbunării, Dan Mihai nu exclude contaminarea prin mâncare. În aceeași situație s-a aflat și Sara Errani, care a fost suspendată 10 luni. Aceasta a spus că a preparat pastele în vasele folosite de o rudă, care era bolanavă de cancer.

„Este cazul Errani, care este un caz mai recent. Contaminarea s-a întâmplat ca urmare a interacțiunii unor medicamente folosite de bunica ei cu mâncarea pe care sportiva a ingerat-o.”, a declarat Dan Mihai.

Mesajul lui Toni Iuruc, după ce Simona Halep a fost acuzată de dopaj

Simona Halep are acum la dispoziție 20 de zile pentru a-și decide următorul pas. Are două soluții. Una dintre ele este cea în care pledează vinovată, variantă care i-ar aduce trei ani de suspendare, cu un an mai puțin decât pedeapsa maximă. Cea de-a doua variantă este cea în care contestă acuzațiile și pornește un proces.

Fostul soț al campioanei, Toni Iuruc, este de părere că Simona va lupta să-și dovedească nevinovăția. Acesta a mai precizat că avocații sportivei au o strategie bine pusă la punct în acest caz.

”Oamenii au o strategie de apărare de top, nu vreau să zic ceva care ar putea să înrăutățească situația. Un gând bun, normal, ca orice om, ca orice român, dar doar atât. Are o echipă de avocați. De la un anumit nivel încolo, ea este singura care poate să răspundă. Nu ne jucăm, sunt chestii serioase. Noi, ce-am avut de zis, am zis. De la început am susținut-o cu toată dragostea, dar de acum încolo treaba e mult mai serioasă. Trebuie ca doar ea și cu echipa de avocați, conform strategiilor, să comunice. Restul, de pe lângă, ar trebui să-i lăsăm pe ei în pace, să-și facă treaba”, a transmis Iuruc, potrivit stirileprotv.ro.

Citește și: Americanii, uimiţi de declaraţia medicului Simonei Halep în scandalul dopajului. Afirmaţia aruncă totul în aer, ce s-ar fi întâmplat, de fapt