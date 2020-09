S-a semnat contractul. Când este gata autostrada din România

CNAIR – Cmpania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat, sâmbătă, semnarea contractului pentru proiectarea și execuția tronsonului de autostradă Nușfalău- Suplacu de Barcău, conform unui comunicat remis Agerpres.

Când este gata autostrada din România

Acest contract are o valoare de 384,1 milioane de lei, fără TVA, fiind semnat cu antreprenorul Nurol Insaat Ve Ticaret A.S. Turcia. De menționat este că lungimea acestui tronson este de 13,54 de km, iar sursa de finanțare sunt fondurile europene neramburasbile. De asemenea, durata contractului este de 24 de luni, din care șase luni perioada de proiectare, iar 18 luni perioada de execuție a aacestor lucrări. Perioad de garanție a acestor lucrări este de 120 de luni.

În plus, obiectl contractului îl reprezintă proiectarea și execuția lucrărilor pentru construcția Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Subsecțiunea 3B5: Nușfalău – Suplacu de Barcău (km 66+500 – km 80+054.044), îar lungimea lui este de 13,554 km.

Câte autostrăzi are România

Aceste drumuri au fost date în folosință și nu se are în vedere lungimea lor.

Autostrada A2 – București-Constanța: București – Cernavodă (1987, 2004, 2007); Cernavodă – Medgidia (iulie–noiembrie 2012); Medgidia – Constanța (2011–2012).

Autostrada A4 – Ovidiu- Agigea: Este denumită și Centura Constanța. Pe viitor, în master planul general de transport figurează ideea de prelungire a ei de la Ovidiu spre Tulcea cu drumul expres Dobrogea; spre sud, studiul de fezabilitate pentru o extensie la nivel de drum expres este în curs de evaluare a ofertelor; autostrada urmează să ocolească orașul Techirghiol și a se termina în DN39 în comuna 23 August.

Autostrada A6 – Balinț-Lugoj: Denumită și Centura Lugoj, aceasta face legătura dintre Lugoj și A1 (2013). Ea face parte din Coridorul Pan-European 4. În master planul general de transport este plănuită continuarea ei cu un drum expres care să ducă la Craiova.

Autostrada A 11 – Centura Arad: De menționat este că în master planul general de transport este plănuită continuarea autostrăzii până la Oradea cu un drum transregio care va face legătura între A1 și A3. (2013).