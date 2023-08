S-a rupt prietenia dintre Mihai Rotaru și Gheorghe Hagi. „Regele” a fost refuzat de patronul oltenilor

Mihai Rotaru și Gheorghe Hagi sunt pe „picior de război”. Antrenorul echipei Farul a vrut să amâne meciul de campionat cu Universitatea Craiova, după calificarea în play-off-ul Conference League, dar a fost refuzat. Patronul oltenilor a explicat care au fost motivele care l-au determinat să ia această decizie și a precizat și ce l-a deranjat la acest demers.

Farul Constanța este între „ciocan și nicovală”, după ce a trecut de Flora Tallinn și s-a calificat în play-off-ul UEFA Conference League. Gheorghe Hagi și-a dat seama că jucătorii lui vor avea de suferit, din cauza programului încărcat, și a cerut amânarea partidei cu Universitatea Craiova, din etapa a șaptea din SuperLiga României, din weekendul 26-27 august. Motivul este foarte clar.

Returul din cupele europene este programat pe 31 august și vrea să-și odihnească jucătorii. Doar că Mihai Rotaru nu este de acord cu această propunere și ar vrea ca duelul dintre cele două echipe să se desfășoare conform programului stabilit de Liga Profesionistă de Fotbal.

Mihai Rotaru a vorbit despre motivele care l-au determinat să refuze propunerea lui Gheorghe Hagi. Pe 19 octombrie, când a propus Farul să se joace partida, CS Universiatatea Craiova ar avea mari probleme de lot, la doar câteva zile după un meci al naționalei de tineret. În plus, nu înțelege de ce Hagi nu a cerut și amânarea meciului cu Rapid, de la finalul acestui week-end. Dar cel mai solid argument este altul.

„În 4 săptămâni și două zile am avea un singur meci. Noi am juca mâine, apoi nu jucăm cu Farul, jucăm cu FCSB și apoi iar două săptămâni stăm. Ar fi 31 de zile fără meci, poate chiar 33 în funcție de cum ne-ar programa cu Sepsi.

Ceea ce pentru un început de campionat, să faci chestia asta, iar apoi să joci din 3 în 3 zile… E ceva inacceptabil”, a declarat Mihai Rotaru, conform gsp.ro.