S-a dat startul. Aceasta este prima țară din Europa care a redeschis școlile. Reacția furibundă a părinților: „Copiii noştri nu sunt cobai”

Danemarca a relaxat începând de ieri restricțiile de izolare, hotărând să redeschidă școlile și creșele. Această decizie a fost luată ca urmare a scăderii numărului de decese și cazuri de infectare. În ciuda acestei evoluții, părinții copiilor trimiși la școală nu privesc această decizie cu brațele deschise.

Reacția părinților la decizia de a se redeschide școlile

Chiar dacă rata noilor cazuri de infectare este în scădere, părinții copiilor nu găsesc oportun să-i expună pe cei mici la riscul de îmbolnăvire. Din păcate, nimeni nu poate prevede involuția pe care o poate avea situația actuală, motiv pentru care mulți copii nu au fost trimiși la școală.

Decizia Guvernului de a relaxa restricțiile de izolare vine pe fondul dorinței de a echilibra nevoile economiei cu siguranța populației, dar din păcate, această decizie poate avea consecințe mai grave pentru cetățeni, potrivit Agerpres.

După redeschiderea școlilor, criticile în rândul mămicilor nu au întârziat să apară. Acestea și-au unit forțele și au creat grupuri de Facebook cu titluri sugestive precum „My kid is not going to be a Guinea Pig” („Copilul meu nu va deveni cobia”), grup care a adunat deja peste 40.000 de membri și urmăritori.

În cadrul acestui grup, părinții își exprimă liber opiniile pro și contra, susținându-se unii pe alții în revolta declanșată de decizia Guvernului. În urmă cu puțin timp, Sandra Andersen, fondatoarea grupului a scris: „Nu-mi voi trimite copilul, indiferent ce se va întâmpla”, în timp ce mama a două fete de 5 și 9 ani a scris: „Cred că mulţi dintre părinţi îşi spun «De ce copilul meu trebuie să fie primul care iese afară»”.

Cât au fost impuse restricțiile de circulație în Danemarca

Restricțiile anti-Covid din Danemarca au durat o lună, timp în care toate magazinele, restaurantele, barurile, cinematografele și sălile de fitness au fost închise. În total, aici au fost raportate peste 6.600 de cazuri de infectare și peste 300 de decese, însă în ultimele zile, rapoartele arată o îmbunătățire a situației.

În cursul zilei de ieri, premierul Mette Frederiksen a dezvăluit că a luat această decizie la recomandarea autorităților sanitare, menționând faptul că vor fi reluate cursuril școlare până la clasa a cincea, permițând astfel părinților să poată reveni la serviciu în vederea unei “relansări economice”.

Christian Wejse, cercetător în cadrul departamentului de boli infecţioase de la Universitatea Aarhus, a declarat că înțelege preocuparea cetățenilor și în special a părinților, după o perioadă atât de lungă de izolare. În același timp, cercetătorul a explicat că acest grup de vârstă expus nu creează probleme, fiind raportate puține contaminări, iar cei “infectaţi nu dezvoltă forme severe ale bolii”, potrivit digi24.