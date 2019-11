RZA de la Wu-Tang Clan vrea să salveze planeta cu o geacă: din ce este făcută și de ce e specială

RZA este unul dintre cei mai faimoși rapperi ai secolului 21 și unul dintre membrii fondatori ai grupului Wu-Tang Clan. Printre proiectele sale care nu țin de muzic să numără realizarea unei geci menită să atragă atenția asupra protecției mediului.

RZA a lansat o geacă vegană pufoasă. Aceasta este făcută din plastic reciclat din ocean. Sticle de plastic au fost colectate și transformate într-o fibră care a putut duce la produsul de mai sus. Geaca este creată prin intermediul brandului său 36 Chambers în colaborare cu PETA, faimoasa asociație pentru protecția animalelor și Embassy of Bricks. Acesta din urmă este producător nemțesc de articole vestimentare.

Noua geacă a lui RZA este intitulată Flying Guillotine Puffer Jacket. Numele este o referință directă la filmul clasic taiwanez Maters of the Flying Guillotine. Ca referință, RZA are o veche afinitate pentru filme clasice asiatice cu luptători. Din acest motiv a regizat și The Man with the Iron Fists în 2012.

În ceea ce privește efortul din spatele acestui articol vestimentar, RZA a afirmat că trăim în secolul în care este mai ușor ca niciodată să realizăm produse etice. Avem tehnologia necesară. ”În timp ce evoluăm ca oameni prin tehnologie și creativitate, avem abilitatea prin moduri mai umane să creem accesorii vestimentare care nu doar doar servesc scopul pentru care au fost făcute, ci, mai important decât atât, abandonează tratamentul nemilos al animalelor.”, a explicat artistul.

Oficialul PETA care a colaborat la proiect este foarte încântat de efortul lui RZA. ”În timp multe creații duc la rănirea animalelor și fac rău planetei, această geacă călduroasă și trendy este complet vegană și e realizată în proporție de 100% din plastic reciclat colectat din ocean. Astfel, va ajuta PETA să salveze mai multe animale. Flying Guillotine Puffer Jacker este alegerea perfectă pentru oricine își dorește să-și poarte inima pe mânecă în această iarnă.”, a adăugat Tracy Reiman, vicepreședinte executiv la PETA. Geaca costă 336 de dolari și 15% din profit ajunge la PETA.