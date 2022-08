Ryan Giggs riscă 5 ani de închisoare. Acuzații dure pentru fostul star de la Manchester United

Ryan Giggs riscă 5 ani de închisoare. Fosta jucător de legendă de la Manchester United și antrenor al naționalei Țării Galilor, Giggs și-a arătat fața neștiută de marele public. Cel considerat de mulți drept cel mai bun fotbalist galez din istorie a fost adus, luni, în fața justiției britanice. Ryan Giggs este acuzat de numeroase acte de violență săvârșite asupra iubitei sale, Kate Gerville, dar și a sorei acesteia, Emma, fapte săvârșite în noiembrie 2020.

Ryan Giggs riscă 5 ani de închisoare. A încântat fanii de pe Old Trafford cu driblingurile, viteza și golurile sale. Giggs a fost omul unui singur club întreaga carieră, jucând la Manchester United între 1991 – 2014. Aici a marcat 161 de goluri în 928 de partide. Are 13 titluri în Premier League, două Ligi ale Campionilor, 4 cupe ale Angliei și 4 Cupe ale Ligii, toate cu Manchester United.

De asemenea, Giggs este considerat de mulți drept cel mai bun jucător galez din istorie, titlu ce-i poate fi amenințat doar de Gareth Bale. Ryan Giggs (48 de ani) a jucat 64 de partide pentru Țara Galilor și a marcat 12 goluri, dar nu a jucat niciodată la un Campionat Mondial, naționala galeză fiind mult mai modestă, per ansamblu, în vremea sa. Timp de aprape 3 ani a fost managerul naționalei, fiind nevoit să demisioneze după incidentele cu iubita sa, deși calificase echipa la EURO 2020.

Ryan Giggs a compărut, luni, în faţa justiţiei britanice, acuzat că a agresat-o pe fosta sa prietenă, Kate Gerville (38 de ani), dar şi pe sora acesteia, Emma Gerville, în cursul unei dispute violente care a avut loc în data de 1 noiembrie 2020. Totodată, galezul este acuzat de Kate Gerville de „comportament contravenţional” în timpul relaţiei lor, între anii 2017 şi 2020. Această acuzaţie se referă la acte de „izolare, umilire, hărţuire şi rele tratamente”.

Deși Giggs susține că este nevinovat, procurorul Peter Wright crede altceva. Iată cum l-a prezentat pe Giggs: „Pe teren, era idolatrizat. Și astăzi e adorat de fani. Calitățile sale abundau, reprezentare a frumosului. În afara arenei, în intimitatea vieții personale, acasă, în spatele ușilor închise, ni se dezvăluie partea urâtă și sinistră a caracterului său”.

Căsătorit vreme de 10 ani cu Stacey Cooke și având 3 copii, Giggs a început o relație cu Kate Gerville în 2017. Aceasta a dezvăluit, printre lacrimi, ce i-a făcut fostul internațional galez în timpul relației lor.

„A apărut din senin și mi-a dat un cap în față. Eram șocată. Am căzut pe spate, buza mi s-a umflat instantaneu. Am pus mâinile la gură și am simțit gust de sânge”, a spus Kate Greville, conform The Sun.