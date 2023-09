Rusul Medvedev, reacție acidă în timpul meciului de la US Open 2023: ”O să moară cineva aici”

Rusul Daniil Medvedev a avut o reacție incredibilă în timpul meciului de la US Open. El a jucat pentru un loc în semifinale cu conaționalul său, Andrey Rublev. Al treilea jucător al lumii a răbufnit și a transmis un mesaj tranșant. Ce l-a deranjat atăt de tare pe sportiv.

Daniil Medvedev s-a calificat ăn semifinala la US Open 2023, după ce a dispus cu 6-4, 6-3, 6-4 de compatriotul său Andrey Rublev. Ambii jucători au fost nevoiți să fie consultați de un medic din cauza problemelor cu respirația, mai ales după schimburile lungi.

Meciul din sferuturile de finală s-a disputat în condiții inumane, pe o căldură de peste 35 de grade Celsius și umiditate ridicată. Într-un moment în care Daniil Medvedev a mers să-și ia prosopul, el avut o reacție acidă în fața unei camere TV: „Într-o zi, un jucător de tenis va muri aici și veți vedea asta”, a spus al treilea jucător al lumii.

Daniil Medvedev a răbufnit și la conferința de presă de după partidă și a mărturisit că a fost cel mai greu meci din viața lui. Mai mult, a afirmat că într-unul dintre gameuri nu a mai fost capabil nici măcar să vadă mingea și că simțea că-i va ceda corpul.

„Cel mai greu meci din viața mea a fost aici. Doar la Tokyo m-am mai simțit așa. A existat un game în care pur și simplu nu am mai văzut mingea, am jucat pe feeling. Singurul plus din toate acestea este că amândoi jucătorii suferă.

Am simțit la un moment dat și că Andrey nu mai poate alerga, dar a tras de el și a rezistat. Am fost obosiți în permanență, a fost o victorie foarte grea. Am ajuns la un punct în care simțeam că întregul meu corp va ceda. Nici măcar nu-mi mai păsa, singurul lucru pe care îl voiam era să fac un duș”, a spus Daniil Medvedev la conferința de presă.