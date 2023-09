Rugăciunea pe care să o rostești de Sfânta Maria Mică, de Nașterea Maicii Domnului. An de an, creștinii ortodocși sărbătoresc Sfânta Maria Mică, pe data de 8 septembrie. Această sărbătoare mai este cunoscută și sub denumirea de Nașterea Maicii Domnului. Această sărbătoare este trecută cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox, iar credincioșii merg la biserică și se roagă la Maica Domnului!

Sfânta Maria Mică, sărbătorită anual pe 8 septembrie

Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică este sărbătorită anual pe data de 8 septembrie de către toți credincioșii, dar și de catolici. În casele multor români este prilej de sărbătoare, având în vedere că un număr impresionant de persoane poartă numele Fecioarei Maria.

În această zi, se spune că toate rugăciunile care sunt închinate Maicii Domnului pot face adevărate minuni. Drept urmare, credincioșii își înalță rugăciunile către cer, în acest zile și își îndreaptă fața către credință. Această rugăciune are o însemnătate mare, mai ales pentru cei care se află într-un moment de cumpănă al vieții lor. Ei se roagă la Sfânta Maria, pentru a-și găsi liniștea sufletească și pentru a trece cu bine peste probleme.

Rugăciunea pe care să o rostești de Sfânta Maria Mică, de Nașterea Maicii Domnului

Totodată, pe 8 septembrie, femeile însărcinate trebuie să rostească cea mai puternică rugăciune pentru Maica Domnului, pentru dezlegarea pântecelor, dar și pentru o naștere ușoară și un copil sănătos și voios.

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare. Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune;

Face minuni pentru cei care se roagă la Maica Domnului

Asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor. Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

