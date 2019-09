Rugăciune pentru România, în Piața Victoriei din Capitală. Participă reprezentanții a zeci de biserici și culte

În Piața Victoriei din Capitală are loc în acest weekend un eveniment de amploare la care praticipă reprezentanții a zeci de biserici evanghelice din București. Participanții vor rosti o rugăciune pentru România și vor cânta imnuri creștine.

Rugăciune pentru România, în Piața Victoriei din Capitală

Evenimentul are loc sâmbătă, 7 septembrie 2019, între orele 18:00 și 21:00, în Piața Victoriei din București. Sunt așteptați oameni de toate vârstele, indiferent de cultul religios din care fac parte, să se roage pentru România.

„Vrem să ne rugăm, să cântăm, nu e o manifestaţie contra cuiva, nu e o manifestaţie de susţinere a unui partid, ci doar ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze ţara noastră şi credem că Dumnezeu ne răspunde la rugăciune. Evenimentul va avea loc în alveola din piaţă, nu vrem sa încurcăm circulaţia”, a declarat Ioan Ceuță, pastor al Bisericii Harul din Bucureşti și fondator al Centrului Creştin Bucureşti şi al Şcolii Româno-Finlandeze.

Este pentru prima dată când se organizează acest eveniment, iar motivul pentru care a fost aleasă Piața Victoriei este simplu: în ultimii ani, în acest loc au avut loc proteste masive, unele soldate cu violențe. Pastorul mai spune că evenimentul este organizat din dragoste pentru România.

„Persoanele care se uită din afară trebuie să înţeleagă că e o cinste să fim născuţi în România. Fără să fim naţionalişti, noi trebuie să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru că ne-am născut în România. Eu am o expresie: România e dragostea mea. Deşi am studiat în străinătate şi am călătorit în toată lumea, nu am uitat niciodată România şi activitatea mea e concentrată pe Bucureşti şi pe România. Îmi iubesc neamul şi cred că Dumnezeu nu ne-a părăsit”, a adăugat Ioan Ceuță.