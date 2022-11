Ruby dezvăluie cine îi realizează rochiile uimitoare de la evenimente, la foc automat: „Îmi vin ideile pe fond de panică, de neliniște” VIDEO EXCLUSIV

Ruby reușește să facă senzație cu ținutele personalizate pe care le etalează la diverse emisiuni sau la evenimentele mondene. Acestea sunt concepute după ideile artistei și lucrate la foc automat de către prietenele ei. Cântăreața a povestit, pentru Playtech Știri, cum reușește să fie atât de creativă în ceea ce privește designul vestimentar și cine o ajută să își materializeze ideile.

Zilele trecute, Ruby a fost o adevărată apariție la un eveniment monden, unde a etalat o rochie roz, pentru care artista a cumpărat 20 de metri de material.

“Am o foarte mare slăbiciune pentru rochii, pentru rochia asta m-am inspirat de la o artistă drag queen dintr-un show și sunt foarte mândră de asta, pentru că am reușit să aduc un stil în care apropiații nu m-ar fi văzut niciodată și probabil nici voi”, ne-a mărturisit ea.

Celebra rochie a fost gata cu puțin înainte ca posesoarea să înceapă filmările pentru o emisiune. Și nu este o excepție, ci cam așa se întâmplă la fiecare outfit realizat după formele și ideile ei:

“Am purtat rochia asta la show-ul de 1 Decembrie de la Pro TV și mi-a plăcut atât de mult, încât am zis că trebuie să îi mai găsesc un prilej. Am luat 20 de metri de material, sunt extraordinare fetele, au reușit să o facă într-o zi jumătate, rochia mi-a ajuns la filmări după ce am ajuns eu, a ieșit exact cum îmi doream. Fetele sunt niște artiste, nu știu doar să lucreze la mașină.

Ele lucrează și la “Te cunosc de undeva”, se ocupă de costumațiile pe care le poartă acolo vedetele și în fel și fel de emisiuni, sunt niște fete pe care le-am cunoscut în show-urile la care am participat și care știu să se adapteze mereu cerințelor mele și reușesc să ducă la capăt și cele mai nebune idei. Adică mai am acasă chestii pe care nu le-am purtat niciodată și sunt nebune rău, nu găsesc un eveniment atât de nebunesc încât să le port”, a spus Ruby, pentru Playtech Știri.