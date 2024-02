Roxana Maya, vedeta de la Stand-Up Revolution, logodită de două ori! Motivul pentru care nu a ajuns niciodată în fața altarului EXCLUSIV

Roxana Maya este o cunoscută influenceriță din România, având o comunitate mare de urmăritori pe rețelele de socializare. Blondina a câștigat mai multă notorietate odată cu participarea sa la Stand-Up Revolution. Prezentă ca de fiecare dată la evenimentele mondene, de această dată Roxana și-a făcut apariția la Târgul Ghidul Miresei din București și ne-a acordat un interviu exclusiv despre viața sa personală. Vedeta de la Antena 1 a fost logodită de 2 ori, dar nu a ajuns niciodată în fața altarului!

Având mulți urmăritori pe rețelele de socializare, Roxana este abordată de diferiți bărbați în mediul online, cu toate acestea și-a păstrat viața privată departe de ochii curioșilor. Vedeta de la Stand-Up Revolution ne-a descris cum arată bărbatul perfect în ochii ei:

Roxana își păstrează viața personală departe de mediul online, astfel, nu mulți știu că a fost cerută în căsătorie de două ori, dar niciodată nu a ajuns să îmbrace rochia de mireasă în fața altarului. Cu toate acestea, vedeta își dorește o familie și speră să devină mamă în curând:

“Am fost cerută în căsătorie chiar de două ori, dar a treia oară trebuie să fie cu noroc. Am fost logodnică de două ori, nu am refuzat, dar nu a ajuns să se concretizeze, dar mă bucur, pentru că așa cum spuneam, a treia oară va fi cu noroc!

Am îmbrăcat des rochia de mireasă la diferitele evenimente la care particip și am văzut cum arăt în postura asta, dar totul ține de moment și de persoana de lângă tine. Poți să fii fericit și fără să te lege un act, dar totuși aș îmbrăca rochia de mireasă și în situația asta. Mă văd undeva pe malul mării, ceva restrâns, între prieteni, cu o rochie diafană, așa aș vizualiza eu nunta mea perfectă.

Mi-aș dori un copil! Iubesc extraordinar de mult copiii, deci sper să fiu binecuvântată cu un copil, iar dacă nu, îmi place să spun că am sute de copii, pentru că de mai bine de un an de zile am o asociație pe care o conduc, iar toți copiii de acolo îmi sunt copii de suflet!”, ne-a dezvăluit Roxana Maya, în exclusivitate pentru Playtech Știri.