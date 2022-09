Roxana Ionescu, despre cum bustul său generos i-a adus avantaje, dar și dezavantaje. Care a fost momentul critic: „Și acum mi se spune Mama Natură” EXCLUSIV

Roxana Ionescu, fostă dansatoare și vedetă tv, cunoscută sub numele de „Mama Natură” a renunțat de ceva vreme la televiziune și s-a mutat alături de soțul său, la Timișoara. Cu toate acestea, potrivit propriilor sale mărturisiri făcute în exclusivitate pentru playtech.ro, și acum sunt persoane care o strigă pe porecla care a consacrat-o . Roxana nu ne-a ascuns însă faptul că bustul său generos a ajutat-o în carieră, dar și acum e o corvoadă în diverse acivități pe care ea le face.

Roxana Ionescu a dispărut de câțiva ani din lumina reflectoarelor și a refuzat până în prezent orice propunere de a se întoarce. Fosta vedetă tv este mulțumită de viața pe care o duce în Timișoara, alături de soțul său, Tinu Vidaicu și nu s-ar mai întoarce în capitală, chiar dacă aici locuiesc părinții săi. Aceasta a mărturisit în exclusivitate pentru playtech.ro că deși activează în alt domeniu și nu mai este o persoană publică, nu puțini sunt cei care încă-i spun „Mama Natură”, poreclă cu care s-a ales grație bustului său generos.

Roxana recunoaște însă că bustul său generos a ajutat-o în carieră. Dar tot ea ne-a mărturisit că din clasa a XI-a, sânii au început să o incomodeze și că aceștia au devenit o corvoadă în diverse activități ale sale, cum e și dansul.