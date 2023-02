Roxana Ionescu despre cea mai grea perioadă din căsnicia ei: “A știut să readucă liniștea în sufletul meu”. Ce spune despre revenirea în televiziune EXCLUSIV VIDEO

Roxana Ionescu s-a mutat la Timișoara din 2018, unde a început o nouă viață alături de Tinu Vidaicu, soțul ei. Cei doi formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Fosta vedetă de televiziune a vorbit, pentru Playtech Știri, despre cea mai grea perioadă din căsnicia ei, respectiv pierderea sarcinii din urmă cu 4 ani. Vedeta a depășit episodul dureros din viața ei cu ajutorul partenerului de viață, care i-a redat încrederea că își vor îndeplini visul de a deveni părinți. Roxana Ionescu ne-a spus și de ce a refuzat propunerile de a reveni pe micul ecran.

Roxana Ionescu a dat agitația din Capitală pe liniștea din Timișoara, unde locuiește de aproape 5 ani. Cea mai grea încercare pentru familia lor a fost în vara lui 2019, când fosta vedetă TV a trecut de la extaz la agonie în momentul în care a aflat că a pierdut sarcina.

„Anul ăsta nu va mai exista niciun bebe, pentru că n-a mai putut să crească. Din păcate, am înțeles că se întâmplă des. Din fericire, am înțeles că nu este o chestiune genetică. Se numește insuficiență placentară și asta înseamnă că fătul nu se poate hrăni suficient. Partea bună este că nu este nimic tragic și că Roxana este bine și că în câteva luni putem încerca din nou”, era anunțul trist al lui Vidaicu.

Puși în fața faptului împlinit, cei doi îndrăgostiți și-au găsit resursele să meargă mai departe, deși situația a fost destul de greu de gestionat la acel moment.

“Cred că doi oameni care se iubesc și care au același scop și aceeași viziune în viață, vor reuși să treacă peste orice moment greu pe care îl vor întâmpina. Noi am reușit, adică nimeni nu e pregătit, nu am fost pregătiți nici noi, am avut un mare noroc că Tinu este un om foarte echilibrat și un om care a știut efectiv să readucă liniștea și să readucă speranța, optimismul în sufletul meu. Sperăm data viitoare să fie bine și să fie fără incidente neplăcute. Nu am ce sfat să dau celorlalți, nu știu cum am reușit, așa a fost să fie! Suntem bine, suntem optimiști”, a declarat, pentru Playtech Știri, Roxana Ionescu.