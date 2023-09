Roxana Condurache, de la femeie fatală la mamă singură: “Fiul meu își dorește să am un iubit, pentru că tatăl lui urmează să se căsătorească”/ EXCLUSIV VIDEO

După succesul înregistrat de filmul Teambulding, care a scos lumea în cinematografe și în care ea a jucat, Roxana Condurache este convinsă că și cea mai recentă producție românească în care a fost distribuită va prinde la public. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actrița ne-a povestit că în Retreat Vama Veche interpretează o femeie fatală, dar că ea în viața de zi cu zi nu este așa. Roxana este divorțată de 4 ani, are un fiu în vârstă de 7 ani, care este centrul universului ei și își dorește cu ardoare să ajungă să fie nominalizată la premiile Oscar. Pe plan personal este singură, îl așteaptă pe Făt – Frumos, dar nu îl caută. Fiul ei, Noah, își dorește ca ea să aibă un iubit, mai ales că fostul ei soț urmează să se recăsătorească.

Roxana Condurache a fost prezentă miercuri seara la Cinema City la avanpremiera filmului Flash. Actrița a venit alături de fiul ei, Noah, și de o prietenă. Roxana ne-a mărturisit că își dorește ca viitorul ei partener de viață să fie dintr-un domeniu diferit de cel în care ea lucrează.

După colaborarea cu Matei Dima, ce mai urmează din punct de vedere profesional pentru tine?

Chiar de curând am terminat filmările la un nou lungmetraj, așa că mă bucur că am șansa să vorbesc despre el. Se numește Retreat Vama Veche în regia lui Petre Năstase și este o comedia care cred că va fi pe placul publicului larg și cred că încă o dată voi juca într-un film care va aduce lumea în cinematografe de la anul. În februarie o să apară.

Roxana Condurache : “ Eu în viața reală nu sunt o femeie fatală, dar se pare că pot să joc acest rol ”

Ce rol ai? Eu știu doar că Radu Vâlcan este prins într-un triunghi amoros acolo.

Am rol de femeie fatală, ca să vezi. Nu mă așteptam! Nu mă gândeam că mi se potrivește. Nu pot să zic prea multe despfre film, dar ideea este că cineva important se îndrăgostește de mine și că am și o scenă de sărut, foarte drăguță și romantică. Nu mă sărut cu Radu Vâlcan, dar e și el în film, da, și Adela Popescu, Ada Condeescu și Laura Cosoi. Ele sunt în roluri principale și povestea urmărește să spunem aventura acestor 3 fete care pleacă la o petrecere de bachelorette să spunem, iar eu fac parte dintre cei de la București, care rămân cu iubiții lor.

Cum te simți să joci rol de femeie fatală?

Nu m-am gândit neapărat că aș putea fi femeie fatală, dar una dintre actrițele mele preferate este Marilyn Monroe și ea este o femeie fatală și probabil că am atras acest rol fiindcă o admir foarte mult și am analizat foarte mult cariera ei și toate rolurile ei. Eu am mai fost propusă o dată, acum câțiva ani, să o interpretez pe Lauren Bacall, care și ea este o femeie fatală, așa că cu pași ușor ușor m-am apropiat spre acest ideal, un rol ce arată idealul feminin. Eu în viața reală nu sunt o femeie fatală, dar se pare că pot să joc acest rol. În viața reală sunt mamă, gătesc, spăl pe jos, dau cu mopul, spăl haine ca toată lumea.

Câți ani are fiul tău? Văd că îi place să vină cu tine la evenimente.

Are 7 ani, este cu mine aici, dar nu vrea să vorbească. Este timid.

Cine te ajută la creșterea lui? Cred că ai un program imprevizibil.

Stă și cu tatăl lui și mă ajută și mama uneori când e nevoie, când am foarte multe zile de filmare, mai vine de la ea și stă cu el și mă ajută și bunicii lui. Deci sunt acoperită.

Roxana Condurache : “ Ar fi bine să am un iubit din alt domeniu ”

În film te îndrăgostești, dar în viața reală știu că ai trecut printr-un divorț, au trecut ceva ani de atunci, cum ești? Ești îndrăgostită?

În viața reală să spunem că așteptăm să apară pe un cal alb Prince Charming (n.r. Făt Frumos) așa cum face fiecare domnișoară, că acum sunt domnișoară și că mă gândesc să mă mai mărit de două ori. Să fie de 3 ori în total, pentru că 3 am înțeles că este o cifră norocoasă.

Ar fi bine să fie de două ori, să nu se sperie cel cu numărul 2…

Al doilea o să fie de sacrificiu, așa m-am gândit, dar viața cum e, oricum e distractivă, nu cred că o să sufere prea mult, o să-i placă și dacă divorțăm a doua oară. Acum glumesc, dar nu știu, nu mai cred neapărat în lucrurile astea. Cred că important este să fii într-o relație cu cineva care te ajută să evoluezi și tu îl ajuți pe el, să fie un sprijin pentru tine, să te respecte și împreună să vă creați un viitor, indiferent de un act care există sau nu. De asta glumesc eu cu căsătoria. Deci cred în iubire, cred într-o relație sănătoasă și îmi doresc asta în viitor.

Crezi că te-ar ajuta dacă l-ai găsi în același domeniu cu tine? Ți-ar înțelege mai bine meseria?

Cum gândesc în acest moment este că ar fi bine să am un iubit din alt domeniu, pentru a crea împreună un echilibru. Cred că doi artiști ar însemna foarte multe artificii și pasiune și am trăit acest lucru până acum cu fostul meu soț. A fost minunat, o dragoste extraordinară, dar este destul de greu să duci o viață așa și pentru un echilibru cred că ar fi bine să îmi iau un partener mai calm, mai liniștit, cu un job stabil, cam așa cred eu că ar fi bine.

De ce a divor țat Roxana Condurache

Care au fost lucrurile care au erodat relația voastră?

Faptul că eram amândoi artiști și că ne-am căsătorit după un an după ce am început să ieșim împreună. Și evident ne-am căsătorit dintr-o pasiune din asta puternică și nebunească, dar ăsta nu e un lucru foarte bun, pentru că noi nu am ajuns să ne cunoaștem foarte bine și atunci a fost o pasiune nebună care la un moment dat s-a stins și când ești pusă față în față cu realitatea și îți dai seama că tu și omul din fața ta vă doriți lucruri diferite, este mai bine să o ia fiecare pe calea lui, pentru că eu nu cred în compromisuri.

Care au fost cele mai mari provocări pentru tine în ipostaza de mamă singură?

Cred că mi-a fost destul de ok până acum, sunt super mulțumită de mine și de toți cei care mi-au fost alături, inclusiv prietenele mele. Nu simt că mi-a fost atât de greu cum mi-aș fi închipuit înainte să divorțez poate. M-aș fi gândit că ce greu o să fie, nu mi-a fost foarte greu, pentru că am crezut că pot să fac asta. Sunt foarte multe exemple în 2023 de femei care își cresc singure copiii, așa că doamnelor, domnișoarelor , dacă nu sunteți fericite într-o relație, sfatul meu este să nu rămâneți pentru copil, ci să faceți ce vă zice sufletul, pentru că o viață avem și trebuie să fim fericite și să iubim și să fim iubite, așa cum merităm.

Roxana Condurache : “ Fiul meu își dorește să am un iubit, pentru că tatăl lui urmează să se căsătorească ”

Cum ai reușit să îi explicit copilului schimbările prin care a trecut, astfel încât să nu fie afectat de decizia voastră?

El avea 3 ani când s-a întâmplat și el acum, când are 7 ani, sincer nu își mai amintește foarte multe lucruri de acea perioadă în care avea și mamă și tată împreună. El ne cunoaște mai mult așa cum suntem fiecare la casa lui și e obișnuit așa. S-a obișnuit așa și îi place așa, adică nu știe cum e altfel și atunci nu cred că e o problemă. Dar și el își dorește să am un iubit, pentru că tatăl lui urmează să se căsătorească din câte am înțeles și atunci cumva fiul meu și-ar dori să-l găsesc și eu pe prince charming. Nu-l caut, dar dacă apare… Mai mult știți ce îmi doresc eu? Îmi doresc cel mai mult să fiu sănătoasă și eu și el, să evoluez mult în carieră și într-o bună zi să reușesc să fiu nominalizată la Premiile Oscar. Asta îmi doresc eu cel mai mult.

Video: Daniel Bălan