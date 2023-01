„Adevăratul” Ronaldo se însoară a patra oară. Cum arată viitoarea soție a starului care a câștigat de două ori titlul mondial – GALERIE FOTO

Ronaldo se însoară a patra oară. Este vorba, desigur, de brazilianul Ronaldo Luis Nazário de Lima, cel care a câștigat două titluri mondiale cu naționala cariocas și care a încântat la FC Barcelona și Real Madrid. Viitoarea lui soție este celebrul model brazilian Celina Locks, o blondă superbă de 32 de ani.

Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Celina Locks. Evenimentul a avut loc în Republica Dominicană

Ronaldo se însoară din nou. Este a patra oară când își încearcă norocul, iar apropiații sunt convinși dă aceasta va fi și ultima provocare de acest gen. Fostul atacant brazilian și-a cerut prietena în căsătorie în vacanța din Republica Dominicană. Sunt de șapte ani împreună și se înțeleg foarte bine.

„Da, vreau! Te iubesc pentru totdeauna Ronaldo”, a anunțat Celina Locks pe social media, după ce Ronaldo i-a adresat marea întrebare chiar pe plajă. Prienenii modelului brazilian spun că Celina a acceptat doar după ce și-a dat seama că Ronalo este convins să facă pasul cel mare, în condițiile în care până acum „a adunat” trei divorțuri.

Ronaldo a păstrat o relație foarte bună cu fostele neveste. Milene Domingues, cea cu care starul brazilian a fost împreună între 1990 și 1999, a transmis că este foarte încântată. „Oh, ce tare ! Sunt atât de fericită pentru tine! Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă protejeze mereu! Trăiască dragostea!”, a scris Milene, pe rețelele sociale. completată de Ronald, băiatul lor: „Numai dragostea construiește”.

Cine este Celina Locks, viitoarea soție a brazilianului Ronaldo

Celina Locks este o figură foarte cunoscută în Brazilia. Și-a început cariera de model la 17 ani și are contracte cu multe firme foarte mari. Pe Instagram are 400.000 de urmăritori. În afara căsniciei cu Milene Domingues, cu care are un fiu, Ronaldo a mai fost căsătorit și cu Maria Beatriz Antony și cu Paula Morais. Din ultima căsnicie are doi fete. În total, patronul de la Cruzeiro și Valladolid este tatăl a patru copii. În anul 2010 a fost nevoit să recunoască faptul că are și un băiat, după o aventură cu angajata unui restaurant.

