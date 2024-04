Romaniţa Iovan, dezvăluiri din relaţia cu Irinel Columbeanu. Cum a cucerit-o afaceristul: „Avea un Oltcit, era foarte elegant”

„Omul a venit, ne-a luat cu mașina și a zis că are de lăsat o casetă video și ne oprește pe dreapta. A făcut asta ca să-mi dea ocazia să ies din mașină și să plec. A fost o chestie super elegantă. Ne-am dus să mâncăm, cu gașca Sandei. Apoi a început să vină la prezentări, să-mi aducă flori, eu m-am hotărât destul de târziu. Tipul foarte deștept, carismatic, chiar dacă era așa… trebuia să port sandale fără toc. Era deștept. Cred că a avut așa o chestie, de model. A durat ceva, ne-a prins Revoluția împreună. Ne-am despărțit pentru că fiecare voia altceva. Am rămas foarte buni prieteni. Eram tineri, fiecare voia altceva. Lecția pe care am învățat-o de la Irinel a fost că nu trebuie să ceri ajutorul decât dacă ești pe marginea prăpastiei”, a mai adăugat vedeta.