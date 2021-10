Românii vor lupta pentru supraviețuire, țara se îndreaptă spre o stare foarte gravă. Predicțiile unui reputat economist

Pandemia de coronavirus a afectat economia întregului mapamond, iar specialiștii analiști trag un semnal de alarmă pentru toți cetățenii români. Spre ce problemă serioasă s-ar îndrepta țara noastră.

Situația economică a României este extrem de delicată, spun specialiștii economiști, iar urmările pandemiei de coronavirus se resimt din ce în ce mai tare. Mai mult de atât, se pare că țara noastră s-ar îndrepta spre o cădere mai gravă decât cele din ultimii 30 de ani.

Conform economistului Mircea Coșea, profesor universitar la Academia de Studii Economice din Capitală, acest lucru se întâmpla din cauza scumpirilor majore și a deprecierii puterii de cumpărare, care au culminat chiar înainte de venirea lunilor de iarnă.

„Nu am deloc o viziune optimistă pe următoarele șase luni privind economia României. Cred că, din contră, se vor întâmpla lucruri mai grave decât cele trăite în ultimii 30 de ani, pentru că acest atentat important la calitatea vieții va duce fie la mișcări sociale, fie la apariția unor partide extrem de radicale, care vor crea probleme mari în societate”, a declarat Mircea Coșea, în exclusivitate pentru wall-street.ro .

Statisticile la nivel național sunt cel puțin îngrijorătoare, spun analiștii. Pentru prima oară în ultimii 12-15 ani, economia României suferă un raport invers între venituri și inflație.Cu alte cuvinte, inflația a crescut mai repede decât veniturile, ceea ce a dus implicit la scăderea puterii de cumpărare.

Lucrul alarmant este faptul că acest fenomen duce la scăderea calității vieții din România, privind lucruri esențiale precum utilități, căldură, transport și altele. Același Mircea Coșea a explicat faptul că România se îndreaptă către un început de criză, pe care specialistul a denumit-o „criză de supraviețuire”. Potrivit declarațiilor sale, singura soluție ar fi ca președintele Klaus Iohannis să constituie o celulă de criză.

„Situația este foarte complicată pentru România, iar țara se îndreaptă într-o direcție aproape sigură către începutul unei crize, care nu este nici o criză imobiliară, nici de supraproducție, ci una de supraviețuire.

O anumită parte a populației României vor resimți greutăți chiar pentru a pentru a supraviețui. Singura speranță pe care o am este ca dl Klaus Iohannis să să ia măsuri de la nivel prezidențial, pentru că, am văzut, Parlamentul nu poate funcționa bine, am văzut că nu este în stare să voteze legea plafonării prețurilor la energie.

Cred că de la nivelul președinției ar trebui să se constituie un fel de celulă de criză, care să ia măsuri imediate, pentru că altfel lucrurile se depreciază pe zi ce trece. Totodată, trebuie investit rapid pentru oprirea pandemiei: este nevoie de import de aparatură modernă, import de medicamente, care acum sunt peste tot, doar în România nu.”, a declarat specialistul pentru sursa citată.