Românii vor avea o nouă zi liberă. Cine va beneficia de ea

Angajații din sectorul feroviar se vor bucura de încă o zi liberă, pe lângă cele pe care bugetarii le au de-a lungul unui an. Un proiect de act normativ cu privire la statutul personalului feroviar a primit deja votul deputaților din Parlament, iar acesta prevede o zi liberă în plus pe an.

Documentul a fost adoptat tacit de Senat la finalul anului 2016, potrivit site-ului avocatnet.ro, iar pe 7 mai 2019 a primit și votul decisiv al Camerei Deputaților. Astfel, după promulgare și publicarea în Monitorul Oficial, angajații vor avea cu o zi liberă în plus față de oricare alt bugetar din România.

Este vorba de data de 16 februarie, care va deveni zi de sărbătoare legală pentru personalul Căilor Ferate Române (CFR).

„Ziua Feroviarilor, sărbătorită anual la data de 16 februarie, se declară zi de sărbătoare legală pentru personalul feroviar, prin derogare de la prevederile art.139 alin.(1) din Codul muncii (articolul care stabilește lista liberelor legale din an – n. red.)”, scrie în actul normativ.

CFR-iștii vor avea o nouă zi liberă

„Prima încercare pentru a alege o zi a ceferiştilor a fost făcută la 22 septembrie 1912 cu ocazia înfiinţării societăţii funcţionarilor CFR din întreaga ţară, care a avut loc la Iaşi şi unde s-a propus ca ziua ceferiştilor să fie sărbătorită la 23 aprilie, ziua înfiinţării Administraţiei Căilor Ferate”, se precizează într-un comunicat al Federației Sindicatelor transportatorilor Feroviari din România.

Dorința sindicaliștilor feroviari de a avea o zi liberă nu s-a stins și, după ani, mai precis în 1952, „la propunerea foştilor directori generali Chivu Stoica şi Alexa Augustin şeful Departamentului CFR Ionel Diaconescu împreună cu sindicatele CFR au hotărât ca ziua ceferistului să fie sărbătorită la 16 februarie, dată care evoca mişcarea grevistă de la Atelierele Griviţa CFR din anul 1933”, precizează sursa citată.

Din anul 1999, Ziua Feroviarilor s-a sărbătorit pe data de 23 aprilie, dar odată cu actul nomativ votat de deputați, sărbătoarea va fi din nou pe 16 februarie. Pentru ca propunerea legislativă să intre în vigoare, iar CFR-iștii să beneficieze de încă o zi liberă,, trebuie mai întâi să fie promulgată de președintele României, apoi să fie publicată în Monitorul Oficial.