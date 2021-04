Românii nu mai cumpără cărți. Studiul trist arată cât de puțin citim în fiecare an

Un studiu realizat recent arată că românii au început să citească din ce în ce mai puțin. Anii trec, iar cu aceștia devenim din ce în ce mai săraci intelectual, arată specialiștii. Care este inițiativa care ar putea rezolva acest lucru?

Filip Havârneanu a depus zilele trecute la Camera Deputaților o propunere legislativă cu ajutorul căreia să modifice Legea Educației Naționale astfel încât toți studenții să aibă acces gratuit la Bibliotecile Central Universitare (BCU). Concret, se dorește eliminarea taxelor pe care studenții sunt obligați să le plătească în schimbul obținerii documentelor sau materialelor de studiu.

Deputatul USR-PLUS a explicat ccă se bazează pe susținerea colegilor de partid pentru ca proiectul să treacă mai departe și speră ca celelalte formațiuni să le fie de asemenea un sprijin: „nu vor putea vota impotriva educatiei, nu vor ridica obstacole in calea tinerilor care tind sa se perfectioneze”, a detaliat politicianul, conform ziare.com.

De asemenea, Filip Havârneanu susține că impactul finaciar din dreptul acestui proiect va fi „unul nesemnificativ”. „Daca toti studentii si-ar face abonamente, „pierderile” ar fi de 5 milioane de lei, iar daca doar jumatate dintre ei ar opta pentru asta, pierderile ar fi de 2,5 milioane de lei, o suma foarte mica raportata la bugetul ministerelor”, mai spune parlamentarul.

Acesta a subliniat și că libertatea tinerilor de a studia și sprijinul în perfecționarea lor nu pot fi nicidecum considerate „pagube”, ci o „cotizație” necesară într-o țară în care un recent studiu arată că românii s-au dezis total de lectură.

„Inainte de a da curs initiativei legislative, m-am consultat cu multe asociatii, cu ONG-uri, cu membrii Comisiei de Educatie si am avut alaturi permanent Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). Sunt sustinut in acest demers de colegii din USRPLUS care au semnat pentru proiectul meu. Suntem parte din Coalitia de guvernare si vom misca lucrurile in directia buna.

Eu cred ca celelalte partide, fie ele si in opozitie, nu vor putea vota impotriva educatiei, nu vor ridica obstacole in calea tinerilor care tind sa se perfectioneze. Ar fi un gest necugetat prin care ar spune NU lecturii, studiului, performantei. Cand am gandit acest proiect am analizat legile in vigoare, lacunele lor, felul gresit in care lasa loc de interpretari. Pe toate le-am mentionat in expunerea de motive. Am facut referire la drepturile pe care le au studentii si modalitatea prin care putem imbunatati legea, pentru a elimina discriminarea”

Filip Havârneanu, deputat USR-PLUS