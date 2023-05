Românii de la încoronarea Regelui Charles. Generalul Ghika a condus ceremonia, muzicianul Sascha Bota a cântat în orchestră, Principesa Margareta, o apariţie specială

Cine sunt românii de la încoronarea Regelui Charles al III-lea. Generalul Ghika a condus ceremonia oficială, iar muzicianul Sascha Bota a cântat în orchestră. Principesa Margareta a avut parte de o apariţie cu totul specială, fiind fotografiată în timp ce discuta cu monarhul britanic, la recepția de la Palatul Buckingham. FOTO

Regele Charles al III-lea a fost încoronat, sâmbătă, 6 mai. Evenimentul solemn s-a desfășurat pe durata a două ore, tradițiile respectate datând din timpul lui William Cuceritorul (1066). Camilla, partenera de viață a monarhului britanic, a devenit, în urma ceremoniei, regină în mod oficial.

S-au tras salve de tun la Londra și în toată țara, în Gibraltar, în Bermude și pe navele de pe mare. Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzi, în ciuda vremii ploioase, pentru a urmări momentul istoric. La ceremonia oficială au participat circa 2.800 de invitați, mai puțini, totuși, față de cei 8.000 prezenți la încoronarea regretatei Regine Elisabeta a II-a.

Pentru unii, ar putea să pară surprinzător, însă la evenimentul regal au fost invitați și cetățeni români. Soții Bozai, de exemplu, din satul Breb, din Maramureș, au fost invitați personal de Regele Charles al III-lea la încoronare. În afară de ei, persoane cu origini românești s-au implicat activ în organizarea ceremoniei.

Este și cazul generalului maior Christopher Ghika, descendent al întemeietorului Jandarmeriei Române, Grigore Alexandru Ghica. Bărbatul cu origini românești a condus ceremonialul încoronării lui Charles al III-lea.

„Oamenii trebuie să știe că planificarea acestui moment a început cu multe luni în urmă, în toamna lui 2022. Într-un grup restrâns, am început să facem planul, apoi să adăugăm detaliile, să verificăm dacă toată lumea e de acord. Planul a fost gata în preajma Crăciunului și am început să calculăm de câți militari avem nevoie, după care am trimis solicitări către Marina Regală, Forțele Terestre și către Aviația Regală.

Apoi am început repetițiile, fiecare a repetat la garnizoana sa. Săptămâna trecută am adus toate forțele să repete împreună în sudul Angliei. În weekend am repetat cu toți militarii care (au fost – n.r.) implicați în ceremonia încoronării: 4-5.000 de militari. (…)

Am făcut multe repetiții, dar facem asta pentru orice operațiune militară, ca să oferim cel mai bun rezultat în ziua cea mare”, a declarat generalul Cristopher Ghika, într-o intervenție televizată la Antena 3.