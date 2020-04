Românii care au văzut lumea, blocați în SUA din cauza pandemiei. Ce fac acum acolo și cum s-au izolat

Pe 16 ianuarie aterizam în New York cu un bagaj de visuri mărețe, de experiențe pe care ne doream să le trăim și să le împărtășim cu membrii comunităților noastre de pe YouTube, Instagram, Facebook sau blog. Cu un „american dream“ bine împachetat în bagajul de mână.

Sigur, timpul a fost de partea noastră și am reușit să bifăm o serie de experiențe demne de visul american: o săptămână în New York, alta în Las Vegas, două zile în Flagstaff, Sedona, Marele Canion, Phoenix, o luna în LA, zile petrecute pe plajele din Santa Barbara, Laguna Beach, Carmel sau San Diego. Am călătorit cu autorulota și ne-am dat voie să cunoaștem America din spatele filmelor americane comerciale și am descoperit-o, culmea, cu fix două săptămâni înainte de a izbucni pandemia de COVID-19.