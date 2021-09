Românii, ajutați de stat cu plata facturii de gaze și electricitate în această iarnă. Ce condiții trebuie să îndeplinească

Vești bune pentru o parte dintre românii care nu își permit să acopere plata facturilor la gaze și electricitate din cauza creșterii explozive a prețurilor. Potrivit premierului, în cursul ședinței de Guvern desfășurată miercuri, a fost discutată problema scumpirii gazelor și electricității, cât și o posibilă ordonanță care ar viza compensarea prețurilor la utilitățile menționate. De asemenea, ministrul Energiei se împotrivește plafonării prețurilor, sugerând compensațiile la factură.

În cursul zilei de miercuri, premierul Florin Cîțu a transmis subiectele abordate în ședința de Guvern, astfel că parlamentarii au în calcul o ordonanţă care vizează compensarea preţurilor la energie şi gaz pentru clienții casnici și noncasnici.

„Este vorba despre compensarea preţurilor la energie şi gaz. Am avut o discuţie foarte bună în şedinţa de Guvern de astăzi. Am mandatat Ministerul Muncii, Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor să vină cu o formă finală. Aş vrea să fie completată forma şi schema cu soluţii pentru compensarea clienţilor non-casnici. Până acum, am vorbit de clienţii casnici. Aş vrea să vorbim şi de clienţii non-casnici, în special IMM-uri. Ministerul Muncii trebuie implicat, pentru că e vorba de compensarea consumatorului casnic şi ne gândim cum să facem acest lucru cât mai simplu”, a arătat premierul, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.