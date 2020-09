„România va fi ocupată de trei ţări: Ungaria, Rusia şi Bulgaria”. Profeția omului care i-a spus lui Ceaușescu că va muri în zi de mare sărbătoare

Părintele Arsenie Boca este unul dintre cei mai venerați călugări din România. Acesta a lăsat în urmă profeții despre țară încă îi cutremură pe credincioși.

„România va fi ocupată de trei ţări: Ungaria, Bulgaria şi Rusia”

Cinci dintre aceste profeții care nu au apărut nu au apărut în niciunul dintre volumele scrise de Arsenie Boca. El a fost un martir al închisorilor comuniste și a lăsat în urmă o serie de profeții despre România. Cu toate că nu a apucat să vadă liberă țara noastră, acesta a prezis unele evenimente cu atâta precizie, încât cei care le citesc se cutremură cu adevărat. Astfel duhovnicul a făcut mai multe profeții despre țara noastră.

„Trei ţări ne vor ocupa”

Profețiile lui Arsenie Boca nu se regăsesc în scrierile lui, dar au fost povestite de cei care au stat de vorbă cu duhovnicul. Iată, așadar, cinci dintre acestea, așa cum sunt prezentate și de site-ul proiectromania.wordpress.com.

„Odată mi-a zis că, într-o noapte, către ziuă, ne vor ocupa trei țări: Ungaria, Bulgaria și Rusia. Atunci eu am zis: ”Ungurii or să ne ocupe pe noi?”, iar el mi-a spus: „Și pe cei ce ne vor ocupa va veni ploaie de foc” (Chis Aurelia, 93 ani, com. Boiu, jud. Mureș).

„Mulţi vor pleca, puţini se vor întoare”

O altă profeţie apărintelui este legată de faptul că România se va confrunta cu o puternică migraţie.

„Măi, să știți că mulți vor pleca din țară, dar puțini se vor întoarce. Va veni vremea când ar dori să se întoarcă și n-or mai putea, căci România va fi înconjurată de flăcări”.

„Vor veni necazuri mari”

„Vor veni necazuri mai mari decât Munții Făgărașului. Ne-om duce la Munții Făgărașului și la dealul Prislopului să se prăvălească peste noi că nu mai putem rezista (”Atunci vor începe să spună munților: Cădeți peste noi!, și dealurilor: Acoperiți-ne!”– Lc.23, 30). Și ne-om duce la morminte să iasă afară și să intrăm noi de vii că nu mai putem rezista”.

„Vor pune impozite, taxe și alte îngrădiri. Vor lua totul!”

„Vor veni vremuri foarte grele, dar toate sunt îngăduite de Dumnezeu, Care este tovarășul de drum al fiecăruia, de la naștere până la moarte. Vor cădea și cei aleși. Îmi pare rău că sunteți cei de pe urmă. Vă vor cerne. Vor pune impozite, taxe și alte îngrădiri. Vor lua totul!” (Sora Septimia Manis, 81 ani, Codlea).

„Steaua cu cinci colţuri va dispărea”

„Zdreanța roșie, secera și ciocanul, steaua cu cinci colțuri va disparea , dar va veni steaua cu șase colțuri , anarhia și va fi vai și amar de lume”. (Cornea Elena, Hărșeni).

Despre Arsenie Boca

Arsenie Boca s-a născut la data de 29 septembrie 1910, Vaţa de Sus, Hunedoara, și a murit la data de 28 noiembrie 1989, Mănăstirea Sinaia, Prahova. El este considerat una dintre marile personalităţi ale ortodoxiei româneşti. Arsenie Boca a fost ieromonah, teolog şi pictor de biserici, stareţ la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus şi apoi la Mănăstirea Prislop.

Când s-a instaurat regimul comunist în anul 1945, Arsenie Boca a intrat în atenţia Securităţii ca opozant al regimului, iar până la finele anilor 1950, acesta a trecut prin calvarul anchetelor şi al arestărilor. Arsenie Boca a fost închis la Securitatea din Braşov, apoi dus la Canal. A ajuns apoi în închisoarile Jilava, Timişoara şi Oradea.

Însă după eliberarea din temniţele comuniste, Arsenie Boca nu şi-a mai putut relua activitatea de preot. Chiar și așa, Securitatea l-a urmărit aproape până în ultimele săptămâni dinaintea morţii sale, în 1989.

De menționat este că Mănăstirea Prislop, unde Arsenie Boca a slujit în anii 1950 şi unde a fost înmormântat, este astăzi unul dintre cele mai aglomerate locuri de pelerinaj din România. Oamenii vin aici şi se roagă la mormântul acestuia.