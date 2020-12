România și-a aflat adversarele din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022

Tragerea la sorți a grupelor din preliminariile pentru Campionatul Mondial din Qatar 2022 nu a fost cu noroc pentru România. Porniți din urna a doua, „tricolorii” au fost repartizați alături de Germania, Islanda, Macedonia de Nord, Armenia și Liechtenstein. Se anticipează astfel o luptă pentru locul 2, care ar putea duce la baraj, cu Islanda fiind cel mai periculos adversar.

România a fost învinsă de Islanda în barajul pentru calificarea la Campionatul European din 2021, la Reykjavik. De asemenea, un adversar periculos se anunță a fi și Macedonia de Nord, echipă calificată la turneul final care va fi găzduit inclusiv de București în vară. Ultimul Campionat Mondial la care a participat România a fost în 1998, în Franța. Iar la turneul final din 2002 am ratat prezența după un baraj dramatic cu Slovenia.

Este a șasea tentativă a naționalei României de a ajunge iar la Mondiale, unde am fost ultima dată în 1998. De 22 de ani, am ratat toate celelalte turnee, din 2002, 2006, 2010, 2014 și 2018. De două ori, în 2001 și în 2013, am pierdut barajele de calificare cu Slovenia, respectiv Grecia.

Cele 10 câștigătoare ale seriilor se califică direct la turneul final. Ocupantele locurilor doi plus cel mai bine clasate două formații în faza grupelor Ligii Națiunilor 2020 (cu excepția celor deja calificate din aceste preliminarii clasice) vor disputa un play-off în două trepte, 6 semifinale și 3 finale (câte un singur meci, gazda urmând să fie trasă la sorți), pentru ultimele 3 locuri.

Componența celorlalte grupe din barajul pentru Campionatul Mondial din 2022

Grupa A

Portugalia

Serbia

Irlanda

Luxemburg

Azerbaidjan

Grupa B

Spania

Suedia

Grecia

Georgia

Kosovo

Grupa C

Italia

Elveția

Irlanda de Nord

Bulgaria

Lituania

Grupa D

Franța

Ucraina

Finlanda

Bosnia

Kazahstan

Grupa E

Belgia

Țara Galilor

Cehia

Belarus

Estonia

Grupa F

Danemarca

Austria

Scoția

Israel

Insulele Feroe

Republica Moldova

Grupa G

Olanda

Turcia

Norvegia

Muntenegru

Letonia

Gibraltar

Grupa H

Croația

Slovacia

Rusia

Slovenia

Cipru

Malta

Grupa I

Anglia

Polonia

Ungaria

Albania

Andorra

San Marino