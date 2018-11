Medicii neonatologii de la maternitatea Spitalului Județean de Urgență Slatina au reuşit, după 25 de zile, să transfere la o maternitate de grad superior un bebeluş care s-a născut prematur. În jur de 12 maternități nu au vrut sa-l primească pe micuț, pe motiv că nu mai sunt locuri.

În momentul în care se întâmplă astfel de cazuri conform regulilor Ministerului Sănătății, micuţii născuţi mai devreme de 32 săptămâni de sarcină trebuie îngrijiţi în maternităţile de rang III, a declarat Lucica Alexe, șefa secţiei de Neonatologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina.

Copilul avea doar 27 de săptămâni când s-a născut și cântărea doar 990 grame. Încă de atunci, medicii neonatologi au luat legătura cu maternități de rang superior pentru a face transferul micuțului, potrivit protocolului terapeutic.

Timp de mai bine de trei săptămâni s-a primit acelaşi răspuns: nu sunt locuri. Copilul avea nevoie de ventilaţie mecanică şi de tratament de susţinere, proceduri, unele, realizate în premieră de medicii slătineni: nutriţie parenterală cu soluţie de lipide, ventilare mecanică, administrare de surfactant pentru maturarea plămânilor, administrarea de antibiotice de ultimă generaţie, a declarat Lucica Alexe.

La fiecare nouă discuţie pe care doctorul Alexe o purta cu reprezentanţii maternităţilor, aceştia se interesau cum este îngrijit, ce i se administrează, şi pentru că în continuare nu se eliberaseră locuri, răspunsul era aproape identic, potrivit Digi24.

„Acelaşi răspuns îl aveam: tot ce-am făcut e bine făcut. Însă ne lovim de această legislaţie care nu permite. Am notat pe ore, pe minute, maternităţile la care am sunat, vreo 10-12. Ieri am stat cu doctorul Ştefănescu (directorul medical al SJU Slatina – n.r.) două ore şi, la fel, s-a izbit şi el de acelaşi refuz“, a precizat dr. Alexe.

În tot acest timp Lucica Alexe, șefa Secției Neonatologie a continuat demersurile pentru a obține transferul la un spital de rang superior. În cele din urmă, după un nou refuz primit de la București, s-a găsit un loc liber într-o maternitate din Timișoara.