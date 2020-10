Romania dă lovitura! Vor investi milioane de euro chiar acum. „A venit vremea să ne extindem și într-un climat mai rece!”

Mediul de afaceri din România, pentru unii investitori, este încă un mediu propice de investiții. Unul din marii investitori cu afaceri la nivel mondial, Amid Achi Fadul, a anunțat recent intrarea pe piața românească.

Pentru românul de rând numele de Amid Achi Fadul nu înseamnă aproape nimic. Dar pentru mediul internațional de afaceri este un nume greu. Cu o avere personală estimată la 160 de milioane de euro, Amid Achi Fadul este unul din cei mai importanți oameni de afaceri din insulele Canare și Spania.

Deține una din cele mai mari și mai importante francize din Spania, El Grupo Número 1. Este vorba de o rețea de magazine, și deține branduri ca LEVI’S, Nike, Stradivarius, Pimkie, Timberland.

El Grupo Número 1 este un grup de companii situate în Insulele Canare cu o activitate diversificată în diferite sectoare:

În plus, El Grupo Número 1 menține o alianță strategică cu multinaționala portugheză Sonae pentru extinderea în Insulele Canare a mărcilor Worten, în sectorul electronicelor de larg consum, și Sprinter, în sectorul echipamentelor sportive.

Cei peste 40 de ani de istorie ai grupului au început într-un magazin de modă modest, încă din anii ’70. Povestea de succes a companiei s-a învârtit și se învârte în jurul figurii omului de afaceri canarian Amid Achi Fadul.

Cei de la profit.ro au aflat că magnatul de origine sirian va intra pe piața de profil din România. Publicația mai relatează despre faptul că deja magnatul ar fi închiriat un depozit de 3.000 metri pătrați in parcul industrial P3 Bucharest A1. Zona de desfășurare va fi cea a comerțului cu îmbrăcăminte, deschizând diferite magazine sau spații în mall-uri.

”El Grupo Número 1 are o experiență de aproximativ jumătate de secol în industria de mărfuri soldate, în special în segmentul de articole vestimentare și încălțăminte. În ultimii 10 ani am crescut rapid pe piață vest-africană prin parteneriate solide sau prin vânzările din magazinele proprii. A venit vremea însă să ne extindem și într-un climat mai rece, iar România, o țară latină precum a noastră, a fost o alegere firească. Ne propunem să accesăm nu doar piața românească, ci și țările vecine: Bulgaria, Ungaria și Moldova”, spune Jeff Medeiros, General Manager in România al distribuitorului spaniol.