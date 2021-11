Români vaccinați cu doze greșite anti-covid-19, conform unui medic din Iași. Cum explică Valeriu Gheorghiță situația (exclusiv)

Apar informații de ultimă oră privind o situație neobișnuită identificată în ultima raportare a vaccinării anti-Covid-19. Astfel, 720 de persoane care s-au imunizat cu doza a doua de vaccin, au primit serul de la Johnson&Johnson, deși prima doză administrată nu coincide cu acest ser. În urma descoperirii frapante, Carmen Dorobăț, managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” din Iaşi, a explicat posibilele motive. La rândul său, coordonatorul campaniei de vaccinare a avut prima reacție despre această situație total neprevăzută.

Medicul Carmen Dorobăț a oferit o declarație despre această situație nemaintâlnită până acum, explicând care

ar putea fi cele două variante pentru care s-a recurs la această schemă de vaccinare: fie este vorba de o eroare medicală și o dezorganizare în cabinetele respective, fie persoanele în cauză au insistat să fie imunizate cu acest vaccin.

Pentru că este vorba despre o schemă nerecomandată oficial de autoritățile sanitare, până în acest moment nu se cunosc efectele ulterioare ale acestei combinații de seruri. Din acest motiv, medicul Carmen Dorobăț recomandă monitorizarea atentă a celor 720 de pacienți de către medicul de familie.

„Se pare că acolo a fost o problemă în ceea ce privește organizarea, în centrul de vaccinare respectiv. Care este cauza, sigur se va decide pe parcurs, cert este că pacienții respectivi, în număr, iată, important, de peste 700, trebuie să fie supravegheați la nivel de medic de familie, astfel încât orice modificare a stării lor de sănătate să fie semnalată din timp și să meargă din timp la un medic specialist. Efectele adverse pot fi extrem de variate.

De regulă, după vaccinare, pot apărea febra și frisoanele, însoțite de dureri articulare sau musculare și pot apărea la distanță. Tocmai de aceea am spus că orice modificare a stării de sănătate, indiferent despre ce semnal vorbim, trebuie anunțat medicul de familie. În plus, ar trebui urmărită și evoluția unor analize de laborator și la un moment dat și titrarea anticorpilor specifici Sars-Cov-2.”, a declarat Carmen Dorobăț, la Realitatea Plus.