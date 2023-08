Român, în stare critică după ce a fost împușcat de un călugăr de la Muntele Athos. Ce s-a întâmplat între cei doi

Un incident șocant a avut loc pe Muntele Athos, în Grecia, unde un bărbat din Botoșani a fost împușcat și a ajuns în stare gravă la spitalul din Halkidiki. Conform relatărilor, bărbatul de 51 de ani, muncitor necalificat, ar fi fost confundat cu o pisică de către un preot local. Ce a urmat este demn de un film de groază!

Evenimentul nefericit s-a petrecut atunci când preotul Caliope îi dădea de mâncare unei pisici din zonă, iar aceasta a venit la picioarele bărbatului român. Într-un moment fatidic, preotul a luat arma de vânătoare și a încercat să o împuște pe pisică, dar din nefericire, a lovit bărbatul în ambele picioare.

Animalul a reușit să fugă, însă bucățile din alice au străpuns picioarele victimei, care riscă acum să rămână fără un picior. După evenimentul teribil, preotul care se face vinovat de accident, i-a promis românului că va suporta cheltuielile de operație, dacă va minți în legătură cu modul în care s-a produs accidentul.

Astfel, preotul l-a pus pe bărbat să declare că au fost împreună la vânătoare de mistreți, iar glonțul a ricoșat după ce preotul s-a împiedicat. Familia bărbatului a acceptat inițial această variantă, iar românul a fost internat în spital.

Din păcate, preotul nu s-a ținut de promisiune, iar o dată internat, botoșăneanul a fost părăsit de acesta în spital. Supărați că nu s-a ținut de promisiune, rudele victimei au decis să spună tot adevărul vizavi de modul în care s-a produs accidentul.

Ulterior, poliția elenă a deschis o anchetă pentru a clarifica toate detaliile acestui caz șocant. Rudele bărbatului au povestit că acesta lucra pe Muntele Athos de la începutul anului și îl ajuta pe preot cu diverse treburi gospodărești. Românul era apropiat de călugăr și era plătit cu 60 de euro pe zi pentru activitățile desfășurate pe munte.

În fața acestei situații tragice, familia românului cere sprijin din partea Consulatului din Salonic pentru a-l ajuta pe bărbatul aflat acum în stare critică în spitalul din Halkidiki. Cazul a atras atenția opiniei publice și ridică semne de întrebare cu privire la siguranța și controlul armelor în această regiune.

Cazul bărbatului din Botoșani nu este singurul de acest fel, astfel că, un alt român a fost împușcat mortal de polițiștii din Anglia, după ce a manifestat un comportament agresiv față de aceștia. În urmă cu un an, românul se afla în parcarea unei secți de poliție, având asupra sa un cuțit, dar și o pisică, pe care o ținea într-o geantă.

Oamenii legii au insistat în fața bărbatului să arunce cuțitul, însă acesta a refuzat, manifestând un comportament agresiv. În acea situație, polițiștii s-au văzut obligați să apeleze la foc de armă, care a ajuns în abdomenul bărbatului, fiindu-I fatal.

”Marius a greșit clar, nu a fost nevinovat. Am auzit că avea un cuțit asupra lui. Dar de ce să-l omoare? Am aflat doar de la știri mai târziu că avocatul său a spus că avea probleme de sănătate mintală. Ni s-a spus duminică după-amiază că a murit în urma unui accident legat de poliție. Nu știam prea multe despre asta. Dar apoi am căutat pe internet. Și apoi am aflat de la știri că a fost împușcat de poliție”, a povestit sora lui pentru presa din Anglia.