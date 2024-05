Rocsana Marcu a dat lovitura în Dubai! E singura care a putut să facă asta în domeniul imobiliarelor, e un record

Rocsana Marcu s-a retras din televiziune și s-a mutat în Dubai pentru a-și urma visul de a deveni agent imobiliar. Se pare că vedeta a cunoscut succesul și reușește să vândă apartamente luxoase în fiecare zi, doborând chiar și recorduri în această lume a imobiliarelor.

După ce a renunțat la cariera sa de succes în televiziune, Rocsana a decis să plece în Anglia, acolo unde a lucrat ca și agent imobiliar. Nu a durat mult până când a decis să plece în Dubai, deoarece a considerat că este un mediu mai sigur și are mai multe oportunități pentru a se dezvolta.

Roadele muncii sale nu au încetat să apară și a ajuns la performanța de a vinde două case luxoase în valoare de 2,5 milioane de dolari fiecare. Pentru o astfel de casă vândută, Rocsana ar primi un comision de 100.000 de euro, scrie Ciao.

Sunt deja în discuții să vând și a treia casă din acest complex, pentru că e singurul proiect din Dubai care are vile în cer, chiar așa se numesc: „sky villa’. Este un proiect unic, e superb. E bine, și comisioanele sunt bune la astfel de vile!”, a dezvăluit Rocsana Marcu.

Rocsana Marcu a plecat în Anglia în urmă cu trei ani, alături de cele două fiice ale sale. Acolo a făcut mai multe cursuri pentru a învăța și perfecționa în domeniul imobiliarelor.

În Anglia a avut mare succes ca și agent imobiliar. A vândut multe case de sute de mii, chiar și milioane de lire, dar a simțit că poate mai mult. De asemenea, și-a dorit ca fiicele ei să fie într-un loc sigur, așa că a ales Dubai.

„Am încercat cu Londra unde a fost foarte bine până la nebunia cu Brexit. Chiar dacă mie îmi merea foarte bine profesional, când am început să văd că fetele mele nu mai sunt în siguranță pe stradă…. Trebuia să mă duc mai devreme să le iau de la școală, ca să nu se întâmple ceva.

Când stai cu fata în telefon și îți spune că o urmărește cineva…. Am chemat Poliția, a venit după 40 de minute, a trebuit să ma bat cu urmăritorii în benzinărie. Am dat, am și luat. (…) M-a ținut Dumnezeu să nu intru cu mașina în ei, să fac crimă. Ei voiau să fure ghiozdanul.

Unul stătea cu cagula pe față în benzinărie. Știam de la fata mea că cel care stă afară are cuțit în mână. Eram cu cea mică în mașină. I-am spus să stea cu poliția în telefon. I-am zis celei mici să blocheze ușile la mașină. M-am dat jos, m-am dus liniștită, să nu dau de bănuit, am sărit la gâtul lui. Au ieșit 2 fete din benzinărie, dădeau și ele în mine.

A venit Poliția ți mi-a zis să nu mai dau în el, că ajung la pușcărie. (…) Și erau apărați de poliție, ca au 15 ani. „Nu avem voie să le facem nimic, să punem mâna pe ei. Asta e legea’. Abia au înregistrat cazul. Și ajungi în Dubai unde nu au nicio treabă. Lași copiii, singuri pe stradă”, a povestit Rocsana în cadrul emisiunii ‘Exclusiv VIP cu Cristi Brancu’, de la PRIMA TV.