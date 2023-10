Rochia cu care Simona Halep a întors toate privirile. Cine a însoțit-o pe româncă la ultimul eveniment monden

Simona Halep, apariție de senzație la un eveniment important. Tenismena a purtat o ținută impecabilă, care i-a pus în valoare silueta bine conturată. A atras toate privirile asupra ei, după o perioadă în care nu a mai avut prea multe ieșiri publice. A strălucit în mulțime, toată lumea a admirat-o.

Pe data de 1 octombrie 2023, Fundația Renașterea va găzdui cea de-a 23-a ediție a evenimentului „Iluminare în roz”, un simbol al angajamentului în lupta împotriva cancerului de sân, sub motto-ul „De 23 de ani, Rozul învie pentru sănătatea femeilor”.

Este un eveniment important, în care clădirile din 70 de state se îmbracă în lumini roz. România face și ea parte din acest proiect încă din 2001, alături de cladiri reprezentative prevun Building (New York – SUA), Turnul Perla Orientului (Shanghai – China), Muzeul Britanic (Londra – Anglia) și Opera din Paris (Franța).

Anul acesta, a luat parte la eveniment și Simona Halep, care a strălucit în adevăratul sens al cuvântului. Sportiva a venit alături de părinții ei și a optat pentru o rochie de culoare roz, în ton cu tematica evenimentului.

Piesa vestimentară a fost una mulată, care i-a pus în valoare tenismenei talia de viespe și abdomenul bine lucrat. Deși nu a mai ieșit pe teren, se antrenează și este, în continuare, intr-o formă de zile mari.

Simona Halep a optat pentru un machiaj natural și o coafură simplă, care s-au potrivit perfect cu accesoriile și vestimentația. A zâmbit tot timpul și a fost încântată de participarea la eveniment.

Cazul de dopaj al Simonei rămâne, în continuare, un subiect de discuție la nivel mondial. Deși a fost luată o decizie dură în ceea ce privește revenirea pe teren, ce nu va avea loc prea curând, unii nu au renunțat încă la dezbaterile în acest sens.

Vezi și: ‘E prostuță sau malefică’. Simona Halep a fost desființată după scandalul de dopaj

Și Adrian Călin, CEO-ul companiei de cursuri online Docentix, o acuză pe Halep și spune că dopajul ar fi adevărat. Acesta a spus la podcastul „A doua Opinie”, realizat de Adriana Nedelea că scăparea lui Halep ar fi sa iasă și să recunoască adevărul.

„Dacă ar veni Simona Halep și ar spune: Oameni buni, îmi pare rău, am greșit, am avut senzația că nu mai pot performa și am luat decizia să fac ceva. Nici n-o să mai joc tenis pentru că știu foarte clar că am cariera terminată.

Efectiv mi-am nenorocit 10 ani de carieră senzațională în tenis pentru o greșeală. Dar am greșit, toată lumea greșește”, a declarat Adrian Călin.