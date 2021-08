Robert Turcescu îl distruge pe Grigore Cartianu: ‘Nu ți-e rușine, lepră, să deschizi gura?’

Robert Turcescu duce un război greu cu Grigore Cartianu. Cei doi au făcut emisiuni împreună, dar acum lucrurile nu mai stau deloc bine între cei doi jurnaliști.

Robert Turcescu și Grigore Cartianu sunt într-un conflict deschis de mult timp. Acum, jurnalistul îl atacă pe Cartianu pe pagina lui de Facebook.

Totul a pornit după ce Grigore Cartianu a scris un articol în care îl acuză pe Robert Turcescu că a semnat listele pentru organizarea referendumului de demitere a lui Clotilde Armand de la primăria Sectorului 1.

Turcescu spune că, de fapt, Cartianu ar fi cel care a încasat bani constant în campania electorală de la toate partidele politice.

„Prăpăditul de Grigore Cartianu (pe care acum niște ani l-am cules din flegmele în care il aruncaseră toți și l-am adus in emisiuni de televiziune că mi-era milă de el) îndrăznește să se ia de mine pe site-ul lui.

Scrie un articol insinuant, sub pseudonim, in care amestecă numele meu cu PSD, pe motiv ca am semnat listele pentru organizarea referendumului de demitere a madamei Armand.

Dincolo de faptul ca as semna aceste liste indiferent cine strange semnaturile pentru ca avem un primar catastrofal la Sectorul 1, stau si ma minunez cum de isi permite Cartianu sa deschida gura pe marginea unor astfel de subiecte!

El care a papat in ultimii ani sume consistente de bani in campania electorala, de la mai toate partidele politice. Numai PMP i-a dat niste zeci de mii de euro! El care a vandut cărți carate cu portbagajul si cu geamanatanul prin toata Europa si prin America, fara sa dea un bon fiscal, fara sa plateasca impozit pe venit sau pe profit. Bani la negru, altfel spus.

El care a ajuns sa-l scuipe pe Radu Moraru, care e nasul copiilor lui, doar pentru ca Moraru nu a mai avut de unde sa-l plătească la un moment dat.

Cartianu care pozeaza in sarantoc, dar care a ajuns sa cumpere zeci de hectare de pamant si de padure, de zici ca e cel mai de succes autor de carti de la Marin Preda incoace! Pai, vorba lui Tanase, de unde, mai, nene?!

Nu ti-e rușine, lepră, sa deschizi gura? Chiar crezi ca poți minți la nesfârșit pe toată lumea? Nu poti, mai, prapaditule!”, a scris Robert Turcescu pe pagina lui de Facebook.