Robert Pattinson din filmul Amurg a devenit tătic. Cine este Suki Waterhouse, femeia care l-a făcut cel mai fericit

Celebrul actor trăiește cele mai frumoase momente. Robert Pattinson din filmul Amurg a devenit tătic! El și partenera sa au devenit părinți, dezvăluriea a fost făcută în urmă cu puțin timp. Cine este Suki Waterhouse, femeia care i-a schimbat viața.

Robert Pattinson a devenit tătic

Sunt momente emoționante pentru celebrul actor din seria „Twilight” – „Amurg”. Robert Pattinson a devenit tătic. Partenera sa, Suki Waterhouse, a născut în urmă cu puțin timp.

Cu toate că sunt două dintre cele mai cunoscute celebrități din lume, Robert Pattinson și Suki Waterhouse au încercat și au și reușit să se bucure de relația lor departe de ochii străinilor.

Cuplul s-a logodit în decembrie 2023, iar acum se pare că familia lor are un nou membru. Cei doi au fost fotografiați recent plimbându-se pe străzile din Los Angeles cu un cărucior roz, semn că bebelușul lor a venit deja pe lume.

„Nu sunt sigură dacă funcționează”

Cu câteva luni în urmă, în noiembrie 2023, actrița în vârstă de 31 de ani a confirmat că este însărcinată și că ea și actorul vor deveni părinți pentru prima oară. Totul se întâmpla pe scenă, în timpul unui recital la Corona Capital Festival din Mexico City.

În timp ce era pe scenă în fața mulțimii, modelul și-a arătat abdomenul și a spus: „M-am gândit să port ceva strălucitor astăzi pentru a vă distrage atenția de la altceva… Nu sunt sigură dacă funcționează.”

Cine este suki Waterhouse, femeia care i-a schimbat viața

În ianuarie, o sursă apropiată cuplului a declarat pentru Us Weekly că viitorii părinți au „început să lucreze la camera copilului” și să se aprovizioneze cu „tone de haine, biberoane și o grămadă de alte accesorii pentru bebeluși”.

„De asemenea, există și o listă cu nume, dar nu au ales încă unul”, a mai spus sursa.

Suki Waterhouse este actriță și cântăreață, însă a lucrat și ca model, pentru o vreme. În anul 2022 și-a lansat albumul muzical de debut, intitulat ”I Can’t Let Go”.

Ca actriță, are un CV impresionant, cu roluri în producții precum ”Daisy Jones & The Six”, ” The Bad Batch”, ”Insurgent”, ”The White Princess” sau ”Assassination Nation”.