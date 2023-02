Ritualul pe care îl are Cătălin Cazacu: ‘Înjur 35 de minute în fiecare dimineață’ VIDEO EXCLUSIV

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au pierdut șirul despărțirilor și împăcărilor. Aflați din nou într-o pauză, prezentatorul emisiunii „Showbiz Report”de la Antena Stars a venit luni seara, la premiera filmului “The Perfect Escape”, împreună cu fiul lui, Andrei. Puștiul a profitat de vacanță pentru a-și petrece timpul cu tatal lui, în Capitală, având în vedere că el locuiește la Timișoara, alături de mama lui, artista Nicoleta Delinescu. De față cu copilul, Cazacu a evitat orice discuție despre Ramona Olaru, femeia cu care avea planuri serioase. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Cătălin ne-a povestit cum s-a adaptat la noul program de muncă, de când emisiunea “Showbiz Report”, pe care o prezintă împreună cu Natalia Mateuț și Andrei Ștefănescu, a fost mutată la 8.00. Având în vedere că nu este o persoană matinală, pentru Cazacu trezitul cu noaptea în cap reprezintă în continuare un adevărat chin.

Cătălin Cazacu: “Dacă îmi plăcea școala, eram și eu parlamentar”

Cătălin, cine te însoțește în seara asta (n.r luni) la film?

În seara asta, fiul meu este plus unu al meu, deși eu nu mai îmi doream, pentru că mă trezesc dimineață și orele acestea deja au început să devină târzii pentru mine. Dar m-a pus cel de Sus, la un moment dat, să îi spun copilului: vezi că mergem la film diseară! Și îți dai seama că nu am mai putut să scap de el. Hai la film! Îți dai seama că eu o să dorm. O să înceapă filmul și o să dorm instant!

Cât de des îl aduci în București? Știu că el locuiește la Timișoara cu mama lui.

Vine de câte ori are vacanță, de câte ori putem, de câte ori ni se potrivesc programele, pentru că nici pentru mine nu e ușor. Muncesc, că asta e! Nu mi-a plăcut școala! Dacă îmi plăcea școala, eram și eu parlamentar sau politician, așa, dacă nu mi-a plăcut școala, lucrez în televiziune. De câte ori avem posibilitatea, vine încoace și îmi pare rău că lipsesc multe clipe cât este el la școală, pentru că este departe de mine, dar le recuperăm ca băieții!

Cătălin Cazacu: “Nu are chestii din astea de copil răsfățat”

Îi faci toate poftele lui Andrei când vine în București, îi cumperi tot ce vrea sau pui niște limite?

Este un copil foarte cuminte, nu are pofte din astea ieșite din comun. Își dorește să facem chestii împreună, își dorește să mergem la carturi, își dorește să mergem la băi, să facem tot felul de chestii împreună! Nu are chestii din astea de copil răsfățat, nu vrea haine.

De ce nu sunteți în formulă de trei în seara asta?

Astăzi suntem în formulă de doi, ceea ce e foarte bine. Altă dată suntem în formulă de trei, astăzi suntem în formulă de doi.

Fiul tău o cunoaște pe Ramona? Cum se înțeleg?

Având în vedere că sunt cu el, o să fie urât să povestesc despre altceva.

Cătălin Cazacu: “Ritualul meu este să înjur cel puțin 35 de minute”

Ce planuri ai de Ziua Îndrăgostiților?

Exact asta: planul meu pentru Ziua Îndrăgostiților este să mă trezesc dimineață. Eu mă trezesc în fiecare zi la 6.00. Ritualul meu este să înjur cel puțin 35 de minute, după care să îmi dau seama că nu am nicio altă variantă, pentru că nu m-am născut bogat și trebuie să mă îmbrac și să mă duc la muncă. Mă duc la muncă unde mă întâlnesc cu colegii mei, îmi pică bine, facem o emisiune senzațională, unde lumea se uită la noi, după care vedem ce se mai întâmplă.

Consideri că e așa un fel de pedeapsă că s-a mutat emisiunea dimineață?

Nu am fost niciodată un om matinal, nu-i un secret că niciodată nu aș fi făcut emisiuni la ora asta. Am ajuns în situația asta pentru că am avut deja un istoric cu oamenii ăstia, ne-am înțeles bine, m-am atașat foarte tare de echipa la care lucrez, am fost foarte bine primit, mă simt cu adevărat chiar într-o familie și ar fi fost urât din partea mea să nu fac efortul ăsta de a mă trezi dimineața.

Câte alarme ai dimineața ca să te trezești?

Alarmele mele încep de la 6.00 și sunt în număr de vreo 25 ca să fiu sigur că mă trezesc, că altfel nu mă trezesc. Nu e glumă, nu sunt matinal. Secretul este că în fiecare seară nu ajung mai târziu de ora 8.00 acasă și la maximum 9.00 și un pic sunt în pat.

