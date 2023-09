Ritualul lui Erling Haaland, cel mai bun fotbalist din lume. A dezvăluit de ce doarme cu gura lipită cu bandă adezivă

Erling Haaland, atacantul lui Manchester City, a impresionat în sezonul trecut, iar UEFA l-a desemnat ”Fotbalistul Anului”. Atacantul norvegian a vorbit despre ritualurile sale și a dezvăluit că obişnuieşte să doarmă cu gura lipită cu bandă adezivă și a explicat și care este motivul pentru care recurgere la această metodă.

De ce doarme Erling Haaland cu bandă adeviză pe gură

Erling Haaland a marcat 52 de goluri pentru Manchester City, sezonul trecut, și a ajutat echipa lui Pep Guardiola să realizeze o ”triplă” istorică”, campionat, Cupă și Champions League. UEFA l-a recompensat și l-a desemnat ”Fotbalistul Anului”, devansându-l pe coechipierul său, Kevin De Bruyne, dar și pe Lionel Messi, plecat în această vară în MLS.

Fotbalistul norvegian a vorbit despre unul dintre cele mai importante ritualuri ale sale, într-o discuție cu celebrul youtuber Logan Paul, pentru podcastul „Impaulsive”. Erling Haaland a dezvăluit că doarme cu gura lipită cu bandă adezivă, după ce, timp de trei ore, poartă ochelari care filtrează lumina albastră. El a explicat că recurge la această metodă pentru a se menține în formă maximă și pentru a respira numai pe nas.

„Eu consider că somnul este lucrul cel mai important din lume. Pentru a dormi bine, sunt câteva lucruri simple de făcut, precum ochelari care blochează lumina albastră, care blochează toate undele din cameră şi cred că este foarte important.. Trebuie să încercaţi să vă bandajaţi gura cu bandă adezivă. Eu dorm aşa. Să faci prea multe lucruri nu este bine, dar să faci câte puţin în fiecare zi, pe o perioadă lungă de timp, chiar dă rezultate”, a spus Erling Haaland.

Haaland sleeps with his mouth taped shut? 😭 pic.twitter.com/KI6c2AwojS — Lili ᰔᩚ (@hangitinthelouv) August 29, 2023

Ce mănâncă Erling Haaland

În afara talentului nativ pe care îl are, Erling Haaland lucrează foarte mult și din punct de vedere fizic și are o alimentație sănătoasă. El a fost poreclit „Haa-nnibal” de jurnaliștii englezi, care au dezvăluit ce dietă are atacantul, în stilul Hannibal Lecter.

Atacantul norvegian dezvăluia anul trecut că-i place foarte mult să mânânce inimă și ficat și că nu bea decât apă filtrată.

”Voi nu mâncați așa ceva, dar eu vreau să am grijă de corpul meu. Cred că un stil de alimentație sănătos este cel mai important. Lumea spune că nu este bună carnea, dar care carne? Cea de la McDonald’s? Eu mănânc inimă și ficat”, declara Haaland.

Cifrele lui Erling Haaland în noul sezon

