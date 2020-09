Riscuri pentru zodii, în funcție de data nașterii. Nu știa nimeni ce probleme pot fi

De-a lungul anilor, știința a răspuns astrologiei construind o serie de studii care ajută la explicarea relației dintre luna nașterii unei persoane și susceptibilitatea acesteia la diferite condiții de sănătate. Bineînțeles, dezvoltarea unui bebeluș începe din uter, iar condițiile la care sunt expuși joacă un rol imens în dezvoltarea lor. Nutriția maternă, în special deficiențele nutriționale, poate afecta foarte mult sănătatea și imunitatea unui copil.

Riscuri pentru zodii, în funcție de data nașterii

Virușii sezonieri pot avea, de asemenea, un impact asupra dezvoltării fetale, astfel încât un bebeluș care se dezvoltă în timpul iernii poate fi vulnerabil la eșecuri de dezvoltare mai timpurii decât un bebeluș care se dezvoltă în timpul verii. Un studiu din 2015, cel mai mare de acest gen până în prezent, a venit cu o cantitate imensă de statistici pentru a susține speculațiile că luna nașterii are un impact asupra sănătății.

„Astrologia face o mulțime de calcule în luna în care te-ai născut și asta dăunează cu adevărat acestui tip de cercetare, deoarece nu există prea multe dovezi științifice care să susțină acest lucru. Dar sezonalitatea este un proxy pentru factorii de mediu variabili prezenți în momentul nașterii dvs. și aflăm mai multe despre rolul foarte mare pe care mediul și interacțiunile genă-mediu îl joacă în dezvoltarea noastră. Aceasta ar putea fi o modalitate de a începe cartografierea acestor efecte asupra genei-mediu. ”

Studiul a comparat datele nașterii și istoricul medical al 1,7 milioane de pacienți cu un total mare de 1.688 de boli. Înregistrările pacienților au fost colectate de la New York-Presbyterian Hospital și Columbia University Medical Center (CUMC) și au fost datate între 1985 și 2013.

Nu știa nimeni ce probleme pot fi

Cercetătorii CUMC au descoperit că 55 din cele 1.688 de boli s-au corelat, de fapt, cu sezonul nașterii. Motivul? Momentul anului în care se naște un copil dictează mulți dintre factorii de mediu la care este expus bebelușul în timpul gestației, nașterii și dezvoltării timpurii. Este posibil să se stabilească relevanța acestor constatări și a altor studii, pentru anotimpurile noastre individuale de naștere, prin descompunerea constatărilor.

Bebelușii născuți în lunile de primăvară

Un studiu al Universității din California din 2001 a folosit dosarele de pacienți austrieci și danezi. Au descoperit că pacienții născuți în martie, aprilie, mai și iunie au un risc mai mare de boli de inimă. Au avut și durate de viață mai scurte. Acest lucru s-a reflectat în concluziile studiului CUMC. Cercetătorii au descoperit că persoanele născute în Statele Unite în martie s-au confruntat cu cel mai mare risc de nouă variante diferite de boli de inimă, inclusiv fibrilația atrială, insuficiența cardiacă congestivă și tulburarea valvei mitrale. Legăturile cu deficiențele de vitamine ca rezultat al dezvoltării în uter în timpul lunilor de iarnă fac un gest către o explicație cauzală.

Bebelușii născuți în lunile de vară

Ken Ong de la Universitatea Cambridge, Anglia, a publicat un studiu în revista Heliyon. Ong și colegii săi au analizat 450.000 de înregistrări de naștere din Marea Britanie, datând între 1946 și 1975, la persoanele cu vârsta cuprinsă între 40 și 69 de ani.

„Copiii care s-au născut vara erau puțin mai grei la naștere, mai înalți ca adulți și au trecut prin pubertate puțin mai târziu, față de cei născuți în lunile de iarnă”, a explicat Ong.

Cercetătorii au descoperit că bebelușii cântăresc mai mult la naștere au întârziat pubertatea. La rândul său, acest lucru a dus la îmbunătățirea rezultatelor pentru sănătate pentru acei oameni din viața adultă. Institutul pentru Studii Fiscale din Marea Britanie a adăugat la conversație afirmând că copiii născuți în august sunt cu 30 la sută mai predispuși decât copiii născuți în septembrie să fie etichetați ca profesori cu studenții „cu probleme”. Fiind cei mai mici copii din clasa lor, au dificultăți în a ține pasul cu colegii lor.

Bebelușii născuți în lunile de toamnă

Studiul CUMC a descoperit că persoanele născute în toamnă au fost cel mai bine protejate împotriva bolilor cardiovasculare. În schimb, nivelurile lor de vitamina D au fost mai scăzute, iar nivelurile hormonilor paratiroidieni mai mari în timpul iernii, fără suplimente. Studiile au recomandat niveluri ridicate de hormon paratiroidian corelate cu insuficiența cardiacă crescută la bărbații vârstnici. Bebelușii născuți cu aproximativ patru luni înainte de „vârful virusului de iarnă”, a declarat American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, prezintă un risc ridicat de a dezvolta astm. Cu toate acestea, același studiu a explicat că prevenirea infecției virale de iarnă în timpul copilăriei timpurii ar putea preveni apariția astmului bronșic.

Bebelușii născuți în lunile de iarnă

Datele CUMC au sugerat că aproximativ 1 din 675 de apariții ale ADHD s-ar putea referi la nașterea în New York în noiembrie. Acest rezultat se corelează cu un studiu suedez, la care se face referire în Jurnalul Asociației Americane de Informatică Medicală, care arată, de asemenea, ratele de vârf ale ADHD care apar la copiii din noiembrie. Bebelușii de iarnă au avut, de asemenea, un risc mai mare decât colegii lor de a dezvolta probleme neurologice, potrivit rezultatelor studiului CUMC. Deoarece bebelușii din decembrie se nasc în timpul sezonului de vârf la rece și gripă, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine recomandă, de asemenea, că ar putea fi mai sensibili la astm și alergii. Contractarea unei infecții de iarnă în primele patru luni de viață ar putea fi deosebit de periculoasă pentru bebelușii născuți în această lună.

Avem nevoie de măsuri preventive

Cu toate acestea, au adăugat autorii studiului, este important să nu deveniți prea anxioși cu privire la corelațiile dintre luna nașterii și riscul de boală. Există asociații semnificative, dar „riscul general al bolii”, au susținut ei, „nu este atât de mare”.

„Riscul de boală pe viață este afectat de luna nașterii. Mecanismele de dezvoltare timpurii dependente de sezon pot juca un rol în creșterea riscului de boală pe toată durata vieții. Riscul legat de luna nașterii este relativ minor în comparație cu variabile mai influente, cum ar fi dieta și exercițiile fizice. Cel mai interesant aspect al cercetării noastre este că poate deschide noi oportunități de cercetare în ceea ce privește expunerea exactă la mediu care duce la un risc crescut de anumite boli. Odată ce vom avea aceste mecanisme, atunci vom putea face recomandări privind stilul de viață și dieta.”, a adăugat Tatonetti.

Următorul pas pentru cercetători este să-și extindă studiile în alte locații cu alți factori de mediu din întreaga lume, permițându-le să extrapoleze date și să facă rezultatele fascinante relevante pentru toată lumea.